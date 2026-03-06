Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk do të ketë marrëveshje me Iranin, përveçse në rast të një “dorëzimi pa kushte”. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë rol në të ardhmen politike të Iranit, duke e bërë të qartë se nuk ka hapësirë për negociata.
Trump theksoi se pas çdo kapitullimi, Irani duhet të zgjedhë një udhëheqës të ri të pranueshëm për administratën e tij.
Ndërkohë, ushtria izraelite ka njoftuar se ka shkatërruar një bunker komandues në Teheran, duke përdorur 50 avionë luftarakë. IDF raportoi gjithashtu se ka zbuluar raketa të lëshuara nga Irani drejt Izraelit, duke lëshuar alarme për popullsinë civile.
Bilanci i viktimave po rritet ndjeshëm. Ministria e Shëndetësisë në Iran thotë se 200 fëmijë janë vrarë dhe mbi 2,000 persona janë plagosur, ndërsa spitale dhe personel mjekësor janë goditur. Në Liban, autoritetet raportojnë 217 të vdekur dhe qindra të plagosur nga sulmet izraelite, me shpërthime të mëdha në periferi të Bejrutit.
Reagimet ndërkombëtare nuk kanë munguar. Arabia Saudite, Katari dhe Bahreini njoftuan se kanë ndërprerë sulme iraniane gjatë natës. Kryeministri i Spanjës e quajti luftën “një gabim të jashtëzakonshëm”.
Ndërkohë, mijëra shtetas të huaj po largohen nga rajoni. SHBA ka evakuuar rreth 24,000 qytetarë, ndërsa Britania ka organizuar fluturime charter për rikthimin e qytetarëve të saj.
