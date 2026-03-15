Ndërsa tensionet gjeopolitike dhe lufta me Iranin vazhdojnë të përshkallëzohen, tregjet ndërkombëtare po japin sinjalet e para të një goditjeje të pashmangshme për konsumatorët. Rritja e ndjeshme e çmimeve të naftës po përkthehet në kosto më të larta karburanti për linjat ajrore, një barrë financiare që pritet të rëndojë së shpejti mbi udhëtarët anembanë botës.
Çmimet e naftës bruto arritën rreth 100 dollarë për fuçi, duke shënuar nivelet më të larta në gati katër vjet, përpara se të stabilizoheshin lehtësisht. Për industrinë e aviacionit, ky është një këmbanë alarmi.
Karburanti, kostoja që dikton çmimet e biletave
“Nëse çmimet e karburantit mbeten të larta, tarifat do të rriten,” shpjegon Rob Britton, profesor në Shkollën e Biznesit McDonough në Georgetown dhe ish-drejtues i American Airlines. Sipas tij, llogaritja është e thjeshtë: karburanti i avionëve është shpenzimi i dytë më i madh për një linjë ajrore pas fuqisë punëtore, duke zënë 20% deri në 30% të kostove totale. Kur ky zë shtrenjtohet, kompanitë ajrore janë historikisht të shpejta në transferimin e faturës tek pasagjerët.
Sinjalet po vijnë tashmë nga drejtuesit e industrisë. Scott Kirby, CEO i United Airlines, paralajmëroi se ndikimi financiar do të ndihet fuqishëm që në tremujorin e ardhshëm, ndërsa transportues të tjerë ndërkombëtarë si Qantas, SAS dhe Air New Zealand kanë nisur tashmë rritjen e tarifave, duke fajësuar drejtpërdrejt kostot e luftës.
Shkurtimi i fluturimeve dhe efekti zinxhir
Përtej faturës së naftës, konflikti ka shkaktuar një kaos operativ. Sipas firmës së analizave të aviacionit Cirium, gati 50,000 fluturime në rajonin e Lindjes së Mesme janë anuluar që nga fundi i muajit shkurt, duke detyruar kompanitë të braktisin rrugë fitimprurëse ndërkombëtare për arsye sigurie.
Analisti i aviacionit Zach Griff thekson se linjat ajrore do të detyrohen të mbajnë nën vëzhgim të rreptë kostot për të shpëtuar sezonin e verës. Fluturimet që më parë sillnin fitime margjinale, tani me naftën e shtrenjtë kthehen në humbje dhe rrezikojnë të anulohen. Kjo sjell një tjetër problem për tregun: më pak fluturime do të thotë më pak vende të lira. Kur oferta bie, por kërkesa për të udhëtuar në verë mbetet e lartë, çmimet e biletave rriten automatikisht.
Kjo situatë kërcënon veçanërisht linjat me kosto të ulët (low-cost). Kompani si Spirit Airlines, të cilat operojnë me marzhe shumë të ngushta fitimi, e kanë të vështirë të mbijetojnë në një mjedis me kosto të larta energjie. Dalja e mundshme e tyre nga tregu do të ulte konkurrencën, duke u dhënë dorë të lirë gjigantëve të aviacionit të rrisin më tej çmimet.
Si po mbrohet industria?
Për të shmangur goditjet nga tregu i energjisë, linjat ajrore po përdorin strategji të ndryshme.
Modernizimi i flotës
Zëvendësimi i avionëve të vjetër me modele të reja si Airbus A321neo, të cilët konsumojnë rreth 10% më pak karburant.
Karburanti i qëndrueshëm (SAF)
Investimi në karburante alternative biologjike për t’u shkëputur nga varësia e naftës, ndonëse aktualisht ky mbulon vetëm një fraksion të nevojave globale.
Prodhimi i pavarur
Raste specifike si Delta Airlines, e cila zotëron rafinerinë e saj të naftës në Pensilvani për t’u mbrojtur nga luhatjet e tregut të lirë.
Çfarë duhet të bëjnë udhëtarët?
Ekspertët e industrisë mbeten të kujdesshëm, por këshilla kryesore për ata që planifikojnë pushimet e verës është veprimi i shpejtë. Për ata që synojnë të udhëtojnë në qershor apo korrik, koha më e mirë për të rezervuar është tani. Rekomandohet blerja e biletave me opsion rimbursimi ose ndryshimi të datës, në mënyrë që nëse tregjet e energjisë qetësohen dhe çmimet bien, pasagjerët të mund të rirezervojnë fluturimin e tyre me një tarifë më të lirë.
