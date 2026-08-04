Kriza migratore që përfshiu Ceutën pritet të kalojë në tryezën e Bashkimit Evropian, ku sot ministrat e Brendshëm të vendeve anëtare të BE-së pritet të zhvillojnë një videokonferencë të thirrur nga mbajtësja e presidencës së Këshillit të Bashkimit Evropian, Irlanda. Fokus do të jetë organizimi i flukseve të migrantëve, por edhe propozimet për krijimin e qendrave të riatdhesimit jashtë territorit evropian, ku debatet mes vendeve anëtare për mënyrën e administrimit të flukseve të emigrantëve vijojnë.
Kriza e migracionit në Ceuta po përshpejton strategjinë e qeverisë italiane dhe, në takimin e jashtëzakonshëm të ministrave të Brendshëm, ministri Matteo Piantedosi pritet të paraqesë propozimin e Romës zyrtare, që mediat italiane e kanë cilësuar si një propozim për ta shndërruar “modelin e Shqipërisë” në një qasje evropiane, ku kërkohet nisja e menjëhershme e projekteve pilot për qendra të riatdhesimit në vende të treta, krahas forcimit të Frontex dhe partneriteteve me vendet e origjinës dhe tranzitit.
Ndonëse ende nuk ka një listë të vendeve të mundshme pritëse, Roma synon të vendosë këto qendra si një komponent të përhershëm të Paktit të Ri Evropian për Migracionin dhe Azilin, dhe këtu mund të përfshihen shtete të cilësuara të sigurta nga Bashkimi Evropian, si Ruanda, por edhe Algjeria, ku pak ditë më parë ministri i Brendshëm italian, Matteo Piantedosi, zhvilloi një takim me homologun Said Sayoud, ku folën për forcimin e bashkëpunimit për riatdhesimet dhe luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore.
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