Ngjarjet e 19 tetorit 1987 mbeten një nga pikat më kritike në historinë e financave moderne, e cila u ngulit në memorien e tregjeve globale me emërtimin “E hëna e zezë”.
Gjatë kësaj dite, tregu i aksioneve pësoi një tronditje të menjëhershme, ku treguesi kryesor i bursës amerikane, Indeksi Industrial Dow Jones, regjistroi humbje pa precedent. Ndërsa tregu ra me shpejtësi, indeksi “ra me 508 pikë, ose 22.6% në vlerë”, çka përbënte “humbjen më e madhe ditore në përqindje ndonjëherë” në historinë e këtij treguesi.
Në përfundim të kësaj seance dramatike për investitorët dhe institucionet financiare ndërkombëtare, indeksi arriti “për t’u mbyllur në 1,738.74” pikë. Efekti i kësaj rënieje nxiti rishikimin e mekanizmave rregullatorë në tregjet e kapitalit dhe vendosjen e protokolleve mbrojtëse për parandalimin e rasteve të ngjashme financiare në të ardhmen.
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