Gjermania dhe Japonia janë vendet e para që njoftuan hapjen e rezervave të emergjencës të naftës. Pas tre ditësh vlerësimesh dhe diskutimesh, me hapjen zyrtare nga ministrat e Energjisë të G7 që ndodhi vetëm dje, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë këtë mëngjes bëri thirrje për lirimin e rezervave emergjente për të përballuar krizën e naftës, e shkaktuar nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit.
Qeveritë e Tokios dhe Berlinit ishin të parat që morën këtë këshill nga Agjencia. Sipas agjencisë gjermane të lajmeve DPA, kancelari Merz dha miratimin për një lirimin pjesor të rezervave strategjike të naftës për të frenuar rritjen e çmimeve.
Kryeministri japonez Takaichi zgjodhi një veprim më të vendosur: Tokio do të përdorë 15 ditë rezervat e naftës të sektorit privat dhe një muaj rezervat shtetërore. Pjesa e parë e këtyre rezervave do të bëhet e disponueshme nga data 16 mars.
