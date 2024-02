Kriza është më e qartë në kampin opozitar, qoftë në lëvizjen berishiste që e dominon atë, qoftë në PD-në zyrtare që Basha e udhëheq në distancë me kohë të pjesëshme, pasi ende nuk dihet punësimi i tij me kohë të plotë. Hendeku mes ligjërimit dhe realitetit berishist kurrë nuk ka qenë më i thellë se sot, çka nuk e lejon atë të kanalizojë zemërimin e shumicës së elektoratit me arrogancën dhe korrupsionin e elitës qeverisëse socialiste.