Kriza migratore në Ceuta po krijon përçarje mes vendeve të Bashkimit Evropian. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez e ka cilësuar hyrjen masive të emigrantëve nga Maroku si “një sulm ndaj sovranitetit kombëtar të Spanjës”, ndërsa partnerët evropianë kanë reaguar me qëndrime të ndryshme.
Nga njëra anë, liderë si kancelari gjerman Friedrich Merz kanë shprehur solidaritet me Madridin, duke theksuar nevojën për rikthimin sa më shpejt të kontrollit në kufi. Nga ana tjetër, qeveria italiane e Giorgia Melonit e konsideron Spanjën përgjegjëse për situatën dhe ka hedhur idenë e pezullimit të Spanjës nga zona Schengen.
Kriza, e konsideruar si një nga më të rëndat që ka prekur kufijtë e Bashkimit Evropian vitet e fundit, ka nxitur reagime të menjëhershme nga kryeqytetet evropiane. Sipas të dhënave të fundit nga Ceuta, rreth 50 mijë emigrantë kanë hyrë në enklavën spanjolle brenda pak orësh, ndërsa dhjetëra persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjes për të kaluar kufirin.
Italia ishte ndër vendet e para që reagoi. Kryeministrja Giorgia Meloni deklaroi se po shqyrtohet mundësia e “pezullimit të Schengenit me Madridin”, një qëndrim që u mbështet edhe nga ministri i Jashtëm Antonio Tajani.
“Emigracioni i parregullt dhe i pakontrolluar përbën një rrezik për sigurinë kombëtare”, deklaroi Tajani, duke u shprehur në favor të një mase të tillë.
Deklaratat e Romës shkaktuan reagim të menjëhershëm në Madrid. Ministri i Jashtëm spanjoll José Manuel Albares i cilësoi ato “jo të denja” për një vend partner dhe thirri ambasadorin italian në Madrid për të kërkuar shpjegime.
Në mbrojtje të Spanjës doli edhe ish-Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Josep Borrell. Ai hodhi poshtë kërkesën italiane për pezullimin e Spanjës nga Schengeni, duke theksuar se një masë e tillë nuk është e mundur sipas legjislacionit evropian.
“Shtetet anëtare nuk mund të pezullojnë në mënyrë të njëanshme pjesëmarrjen e një vendi tjetër në zonën Schengen”, deklaroi Borrell. Ai kritikoi gjithashtu iniciativën italiane, duke akuzuar disa qeveri se po përdorin dhe po keqpërdorin rregullat e Bashkimit Evropian, në kundërshtim me parimin e bashkëpunimit të ndërsjellë.
Edhe nënkryetari i Parlamentit Evropian, Javi López, anëtar i grupit të Socialistëve dhe Demokratëve, kritikoi ashpër qëndrimin e qeverisë italiane.
“Pas më shumë se 700 mijë mbërritjeve nga Libia, Italia mori mbështetje nga Bashkimi Evropian, jo leksione. Solidariteti nuk është një rrugë me një drejtim”, u shpreh ai.
Megjithatë, propozimi italian gjeti mbështetje nga disa vende të tjera evropiane, mes tyre Finlanda dhe Suedia.
Ministrja finlandeze e Brendshme, Mari Rantanen, akuzoi Spanjën se nuk po arrin të mbrojë kufirin e jashtëm të zonës Schengen dhe u bëri thirrje vendeve të BE-së të mbështesin propozimin e Melonit.
Në të njëjtën linjë u shpreh edhe kryeministri suedez Ulf Kristersson, i cili tha se ministri suedez për Migracionin është në kontakt me homologët nordikë dhe se nuk përjashtohet marrja e masave për të shmangur përsëritjen e krizës migratore të vitit 2015, kur mbi një milion refugjatë dhe emigrantë mbërritën në Evropë nga Siria, Afganistani dhe Iraku.
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