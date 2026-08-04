Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka bërë thirrje për “të vepruar bashkë” në mbrojtjen e kufijve, pas hyrjes kaotike të dhjetëra mijëra emigrantëve nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës javën e kaluar.
Spanja vlerëson se rreth 69,500 emigrantë janë kthyer tashmë në Marok, duke tejkaluar vlerësimet fillestare prej 50,000 personash. Bilanci zyrtar i viktimave në anën spanjolle të kufirit është 72 të vdekur, ndërsa në anën marokene janë regjistruar 11 viktima.
Të martën, ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian do të zhvillojnë bisedime urgjente përmes një videokonference për të diskutuar këtë çështje.
Skenat në Ceutë kanë tensionuar marrëdhëniet mes disa prej 27 shteteve anëtare të BE-së.
Në një letër drejtuar kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez, von der Leyen vlerësoi “menaxhimin e shpejtë” të krizës nga ana e tij.
Megjithatë, ajo shtoi: “Nga ky incident është e qartë se duhet të bëjmë më shumë për të forcuar më tej kufijtë tanë në pikat kritike.”
Si reagim ndaj kalimeve në Ceutë, Italia pezulloi përkohësisht zbatimin e marrëveshjes së Shengenit me Spanjën. Marrëveshja e Shengenit eliminon kontrollet kufitare dhe aktualisht përfshin më shumë se 450 milionë njerëz dhe 29 vende në Evropë.
Finlanda dhe Danimarka mbështetën vendimin e Italisë, ndërsa kryeministri çek Andrej Babiš kërkoi pezullimin e përkohshëm të anëtarësimit të Spanjës në zonën Shengen.
Në përgjigje, Sánchez tha se kishte “shqetësime serioze” për qëndrimin e disa qeverive evropiane dhe theksoi se Ceuta nuk është pjesë e zonës Shengen.
Ai tha se, ndërsa shumica e vendeve kishin treguar “mbështetje dhe solidaritet”, disa qeveri të tjera evropiane kishin zgjedhur të sulmonin Spanjën, “të nxitura nga paragjykimet, lajmet e rreme, padituria ose interesat politike”.
Në letrën e saj drejtuar kryeministrit spanjoll, von der Leyen paralajmëroi se “mbrojtja e të gjithë kufijve tanë të jashtëm është përgjegjësi e përbashkët evropiane”, duke bërë thirrje gjithashtu për “monitorim vigjilent dhe përdorimin e barrierave fizike aty ku është e nevojshme”.
Videokonferenca e së martës do të jetë një mundësi për të nxjerrë “mësime” nga ngjarjet në Ceutë, tha von der Leyen, duke paralajmëruar se sfidat e emigracionit të paligjshëm kërkojnë “një përgjigje të përbashkët evropiane, veprim të bashkuar dhe solidaritet”.
Ajo i bëri thirrje BE-së të “intensifikojë përpjekjet” në pesë fusha: parandalimin e emigracionit të parregullt përmes bashkëpunimit me vendet partnere; forcimin e kufijve të jashtëm; zbatimin e sistemeve të paralajmërimit të hershëm; shkatërrimin e rrjeteve të kontrabandës së emigrantëve; dhe përforcimin e procedurave të kthimit.
Sánchez ka akuzuar trafikantët e emigrantëve se po shfrytëzojnë një vendim të fundit të Gjykatës së Lartë të vendit, i cili kufizoi të drejtën e qeverisë për të dëbuar menjëherë personat që kishin mbërritur nga deti.
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