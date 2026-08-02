Kriza e emigrantëve në Ceuta ka shkaktuar reagime të forta politike në Europë, por të dhënat e para për vitin 2026 tregojnë një rënie të mëtejshme të mbërritjeve të emigrantëve të parregullt në të gjitha rrugët e Mesdheut.
Sipas agjencisë europiane Frontex, e cila monitoron kufijtë e jashtëm të Bashkimit Europian, numri i kalimeve të paligjshme të kufirit ka rënë me 37% gjatë 6 muajve të parë të vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Në total, gjatë kësaj periudhe janë regjistruar rreth 49 mijë kalime të parregullta, një ulje që sipas Frontex lidhet me bashkëpunimin me vendet partnere dhe masat parandaluese në vendet kryesore të nisjes.
Rënia është vërejtur në të gjitha rrugët kryesore të emigracionit.
Rruga drejt Spanjës ka shënuar uljen më të madhe, me 67% më pak mbërritje, duke kaluar pak mbi 10 mijë persona.
Vetëm nisjet nga Algjeria kanë shënuar një rritje të lehtë.
Edhe Italia ka regjistruar një përgjysmim të mbërritjeve, me rreth 14 340 emigrantë, ose 55% më pak se një vit më parë. Në Mesdheun lindor, Greqia ka shënuar një rënie prej 29%, me rreth 16 643 emigrantë. Ndërsa rruga tokësore përmes Ballkanit ka regjistruar rreth 4 mijë kalime, me një ulje prej 24%.
Sipas të dhënave, situata aktuale është larg niveleve të krizave të mëparshme të migracionit, kur numri i mbërritjeve në Europë ishte shumë më i lartë.
Megjithatë, Frontex thekson se Mesdheu vazhdon të jetë një rrugë shumë e rrezikshme për emigrantët. Sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), rreth 1 300 persona kanë humbur jetën në Mesdhe që nga fillimi i vitit, pasi rrjetet e trafikantëve vazhdojnë t’i dërgojnë njerëzit me mjete të mbipopulluara dhe të pasigurta.
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