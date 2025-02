Analisti Mentor Nazarko deklaroi në emisionin “Real Story” se kritikat e shumta ndaj SPAK në këtë periudhë janë të justifikuara.

Ai u shpreh se reagimi i Fatmir Xhafajt ndaj çështjes së Erion Veliaj ishte i vonuar, pasi është një nga bashkëautorët e Reformës në Drejtësi dhe duhet të zbatonte anën etike.

“Reforma e Drejtësisë që prodhoi disa institucione, nuk kishte një tërësi ndryshimesh ligjore e kushtetuese, që kishte model. Kishte një pushtet mbi një model të caktuar dhe u zbatua fjalë për fjalë. Ishte një improvizim, që mbështetej në modelet e mëpërparshme, diku guxim më i madh, diku eksperimentimi i një terreni shtetvogël, i cili pastaj mund të ndiqej si model në gjithë Ballkanin. Kështu dhe zoti Xhafaj që është një nga bashkëautorët, dhe kjo është dhe nga ana etike, pse ai reagoi më vonë se të tjerët me gjithë raportin e afërt me zotin Veliaj. Kjo është ajo që është shqetësuese, nisur nga ky realitet institucional kushtetues i ri, i cili po prodhon dhe probleme dhe suksese që kanë çuar Shqipërinë drejt BE. Duhet thënë ajo ç’ka është e veçantë, është se edhe një jurist tjetër që i përket krahut të djathtë dhe ai konvergjon me Xhafajn. Edhe Ylli Manjani konvergjon masat ndaj Veliaj.

Pra, po vihet re një lloj tendence për ta kritikuar, i cili mendoj unë që është i justifikuar. Ne e kemi nënvizuar që gjithë sistemi ynë kushtetues është i dehumanizuar, pra nuk ka respekt për jetën njerëzore. Edhe vetë Reforma në Drejtësi me këtë periudhën tranzitore që po zgjat kaq shumë, ka krijuar një mal dosjesh që lidhen jetë njerëzore”, tha Nazarko.