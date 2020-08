Mediat kosovare raportojnë se është anuluar takimi i sotëm mes kryeministrit të Kosovës, Avdullah Hoti dhe Ramush Haradinajt si kryetar i AAK.

Nuk bëhet me dije arsyeja pse është anuluar dhe kush ka kërkuar diçka të tillë.

Hoti dhe Haradinaj, bashkë me Fatmir Limajn do të takoheshin sot për të sqaruar pasaktësitë e partië koalicioniste ndaj qeverisë.

Haradinaj ka pasur haptazi kritika nga qeverisë Hoti për dialogun me Serbinë dhe çështjen e pandemisë. Madje LDK ende nuk e ka mbështetur shpalljen e kandidaturës së tij për President të Kosovës.

