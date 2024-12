Kryeministrja italiane Giorgia Meloni iu përgjigj kritikave që mori në lidhje me raportin e saj me milardierin Elon Musk, i cili njihet si bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit të sapozgjedhur amerikan, Donald Trump.

Më në detaje, Meloni u shpreh se “Në të kaluarën kemi parë politikanë italianë, të cilët kur kishin një marrëdhënie të mirë, një miqësi me një lider të huaj, duhej të ndiqnin pasivisht atë që bënin të tjerët. Unë nuk jam i atij mendimi. Unë kam marrëdhënie të mira me shumë njerëz, por nuk marr urdhra nga askush. Unë jam një njeri i lirë që flas me të gjithë njerëz që janë dakord ose nuk pajtohen me mua, por nuk marr urdhra nga askush.”

Ndër të tjera, për marrëdhënien e saj me Musk, kryeministrja italiane ishte kritikuar nga ish-kryeministri teknokrat Mario Modi.