Një krisje ka ndodhur mes raportit të Mirit dhe Selin në Big Brother Vip 5.
Gjithashtu, ajo i është drejtuar duke i thënë që për të fituar Big Brother “duhet të kesh anë njerëzore dhe pak fytyrë.”
“Unë kam thënë që do vij momenti që do ndahem nga Miri. Ti po mundohesh të thuash që unë ndahem nga ty kur dua unë. Ndarjen e bëre në mënyrë të shëmtuar. Respektin tim e ke, për ditët e mira, raportin e mirë tonin dhe kafen në Myslym Shyr do ta pimë së bashku, unë kuptoj që ti je i kurdisur për këtë lojë.
Edhe jam shumë e bindur që ti ndryshon nga Rogerti, që mund të arrijë deri te familja dhe ofendimet brenda këtyre mureve, ti je i gatshëm të bësh çdo gjë për këtë lojë, por nuk fitohet kështu, fitohet më anë njerëzore, me pak fytyrë, karakter dhe personalitet.
Nëse ka diçka tjetër për të shtuar, jam e gatshme deri nesër në mëngjes për bisedë. Big Brother po bën ti, jo Selin. Selin po bën si i vijnë situatat, si ia do zemra dhe instikti”, tha Selin.
Selin dhe Miri kanë qenë dy prej banorëve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri që kanë qëndruar shumë afër njëri-tjetrit, por duket se marrëdhënia e tyre po përçahet.
