Në kuadër të hartimit të Kodit Penal të ri, legjislacioni shqiptar po ndryshon për t’iu përshtatur sfidave moderne. Fokusi kryesor është vendosur në dy fusha me rrezikshmëri të lartë: veprat penale të terrorizmit dhe veprat penale kibernetike. Këto ndryshime reflektojnë nevojën për të mbrojtur shoqërinë dhe infrastrukturën kritike nga kërcënime të reja.
Kodi i ri penal i kushton një rëndësi të veçantë veprave të terrorizmit duke i renditur ato ndër të parat. Ndër risitë kryesore janë financimi i udhëtimeve për qëllime terroriste. Kodi kriminalizon sigurimin e fondeve për të mundësuar udhëtimin jashtë vendit për qëllime terroriste.
Vepër terroriste do të konsiderohet edhe nxitja publike për akte terroriste. Kjo do të thotë se Kodi kriminalizon thirrjet, nxitjen dhe propagandën për akte terroriste, nëpërmjet çdo forme komunikimi.
Një rëndësi dhe seriozitet të veçantë merr edhe terrorizmi kibernetik. Ndryshimet në Kod kriminalizojnë veprimet që shkaktojnë terror duke përdorur teknologjinë e informacionit për të dëmtuar sisteme kibernetike, rrjete dhe infrastrukturë kritike, si dhe çdo akt terrorist i kryer me mjete, pajisje ose materiale bërthamore.
Ndryshimet në Kodin e ri Penal prekin edhe qëndrimin ndaj ekstremizmit, duke kriminalizuar pranimin dhe promovimin e ideologjive ekstremiste që përdorin dhunën për të arritur objektivat e tyre politike, fetare apo sociale, shkruan rtsh.al.
Veprat penale kibernetike
Me avancimin e shpejtë të teknologjisë, Kodi i ri Penal shton një kapitull të dedikuar krimit kibernetik. Disa nga risitë dhe riformulimet kryesore janë përgjimi i paligjshëm i të dhënave kibernetike, duke e kriminalizuar përgjimin e paligjshëm të të dhënave jo-publike.
Po kështu edhe hyrja e paautorizuar në sisteme kibernetike dhe rrjete me rëndësi të veçantë, do të konsiderohet vepër kriminale, bashkë me ndërhyrjen në të dhënat dhe sistemet kibernetike, duke kriminalizuar dëmtimin, fshirjen ose bërjen të papërdorshëm të të dhënave dhe sistemeve të tjetrit.
Falsifikimi dhe mashtrimi kibernetik janë vepra të reja që kriminalizohen në lidhje me krijimin e të dhënave të rreme dhe marrjen e përfitimeve të paligjshme financiare nëpërmjet sistemeve kibernetike, duke përfshirë edhe mashtrimet me mjete pagese.
Po kështu do të konsiderohet edhe vjedhja e identitetit digjital, duke përdorur identitetin e një personi tjetër për të kryer krime, si dhe ngacmimi duke shfrytëzuar mjetet e komunikimit elektronik. Kjo vepër kriminalizon dërgimin e mesazheve me qëllim frikësimi, ngacmimi, apo shkaktimi i shqetësimeve emocionale.
Një vepër e re e parashikuar për të parandaluar dhe ndëshkuar janë edhe abuzimet me certifikatat e nënshkrimit elektronik, si dhe transmetimin e mesazheve të shumta mashtruese si spam.
Leave a Reply