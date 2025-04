Gerta Meta, eksperte zgjedhore, thotë se partneriteti me qytetarët do të garantojë mirëfunksionimin e Task Forcës së zgjedhjeve. Meta tha në studion e MCN se hetimet e rasteve të denoncuara duhet të finalizohet në kohë.

“Investimi që për herë të parë në Shqipëri, tre institucionet më të rëndësishme do të asistojnë, e ka marrë konsideratën e aktorëve të ndryshëm. Tryeza që ka organizuar sot OSBE me partnerë ishte për të sjellë në vëmendje shqetësimin e atyre që janë investuar me vite për votën e lirë.

Ne e kemi thënë fjalën tonë dhe e mbështesim. Të mos jetë thjesht një marrëveshje në letër, por të vihet në zbatim. Duhet partneritet me qytetarët që mund të ndihmojnë me denoncime. Ky është një moment që do të ketë një lloj fizionomie. Ne e inkurajojmë këtë Task Forcë dhe më tej SPAK që ky hetim të jetë në kohë”, tha ajo.