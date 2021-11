Tre persona kanë mbetur të vrarë dhe një i plagosur në sulmin ndaj një autobusi që po transportonte nxënës nga Gjakova për në Deçan në fshatin Gllogjan.

Një dëshmitar që ka qenë në autobus në momentin kur ka ndodhur sulmi ka rrëfyer se si ka ndodhur sulmi me armë, ku edhe humbën jetën 2 nxënës të mitur dhe shoferi i mjetit. Ai ka treguar se një person ka dalë para mjetit me maskë në fytyrë duke qëlluar me breshëri.

“Ishim duke me autobus. Edhe na ka dalë para një person i maskuar me kallash në dorë edhe ka filluar me gjuajtur drejt nesh. Gjithçka ka ndodhur shumë shpejt,”– ka thënë ai, i cili ka qenë i ulur në ulëset e para të autobusit.

g.kosovari