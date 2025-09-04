Arrestimi i Luan Gripshit është një nga rastet kur policia bashkëpunon me partnerët për lokalizimin e personave që kërkohen nga drejtësia.
Nga janari deri në gusht janë arrestuar me qëllim ekstradimin 127 persona, nga të cilët 90 kanë qenë shqiptarë dhe 37 të huaj.
Bashkëpunimi më i shpeshtë i Interpol Tiranës është me autoritetet italiane. Rezulton se shumë shqiptarë, kryesisht të përfshirë në trafikun e drogës, pasi bien në kurthin e ligjit, kthehen në Shqipëri për t’i shmangur drejtësisë. Shkëmbimi i informacionit mes palëve çon në lokalizimin dhe arrestimin me qëllim ekstradimin e tyre.
Një rritje ka pësuar edhe numri i rasteve kur shqiptarët në konflikt me ligjin në vendin tonë arrestohen në vende të tjera. Së fundmi, edhe Emiratet e Bashkuara nuk janë më një strehë e sigurt për të shpallurit në kërkim.
Leave a Reply