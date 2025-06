Një vajzë 18-vjeçare shtatzënë u vra nga i fejuari i saj në Stamboll.

Vajza ishte abuzuar seksualisht para fejesës dhe kishte mbetur shtatzënë. 18-vjeçarja Oya Budak ishte 5.5 muajshe shtatzënë kur u qëllua me armë zjarri.

Oya ishte e fejuar me Sametin 19-vjeçar dhe, sipas dha.com.tr, ajo u abuzua seksualisht dhe mbeti shtatzënë. Kur 19-vjeçari u informua për shtatzëninë, ai e anuloi fejesën.

Sameti i telefonoi Oyans të enjten në mbrëmje duke i kërkuar të takoheshin për të folur. 18-vjeçarja shkoi në takim me vëllain e saj 13-vjeçar dhe në rrethana që ende nuk janë sqaruar, 19-vjeçari nxori një armë dhe e qëlloi në gjoks dhe në vesh.

19-vjeçari u largua me makinën e të atit, ndërsa qytetarët që dëgjuan përleshjen njoftuan policinë. 18-vjeçarja u dërgua në spital ku iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale, por mjekët nuk arritën ta shpëtonin as atë dhe as foshnjën.

Policia kontrolloi zonën dhe arrestoi 19-vjeçarin në shtëpinë e xhaxhait të tij. Autori i krimit që kishte abuzuar seksualisht me Ogian u arrestua dhe u dërgua në burg. Sipas Ekol TV, autori i krimit u dërgua në prokurori dhe kur një gazetar e pyeti pse e vrau Ogian, ai u përgjigj “Nuk pendohem, largohu!”.

Gjyshi i Oyas, Orhan Budak , tha se mbesa e tij ishte abuzuar seksualisht nga një koleg dhe se familja mësoi për shtatzëninë pas fejesës.