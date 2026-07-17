Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), organi mbikëqyrës global kundër pastrimit të parave, ka lëshuar një paralajmërim të ashpër se grupet e krimit të organizuar po shfrytëzojnë boshllëqet rregullatore për të lëvizur miliarda dollarë në të ardhura të paligjshme përmes sektorit të kriptomonedhave.
Në shqyrtimin e saj të fundit të synuar mbi asetet virtuale dhe financat e paligjshme, organi ndërqeveritar me seli në Paris tha se krimi i mundësuar nga kriptovalutat është bërë më “kompleks dhe i ndërlidhur” gjatë vitit të kaluar.
Përditësimi i FATF-së i korrikut 2026 nënvizon se kriminelët po mbështeten gjithnjë e më shumë në asetet dixhitale për të pastruar fondet e nxjerra nga mashtrimi, trafikimi i drogës, krimi kibernetik dhe shmangia e sanksioneve.
FATF theksoi se “miliarda” po lëvizin përmes kanaleve të kriptovalutave. Aktiviteti i paligjshëm i kriptovalutave arriti nivele rekord në vitin 2025.
Stablecoins janë “asetet virtuale më të njohura të përdorura në transaksione të paligjshme”, duke përfshirë edhe aktorët e lidhur me Iranin dhe Korenë e Veriut.
Rrjetet e pastrimit të parave në gjuhën kineze përpunuan rreth 16.1 miliardë dollarë fonde të paligjshme në vitin 2025, duke përfaqësuar rreth 20% të tregut global të krimit të kriptovalutave.
Në Amerikën Latine, organizatat kriminale transnacionale që lëvizin miliarda dollarë fitime të paligjshme kanë transferuar pjesë të këtyre fondeve përmes kriptovalutave.
Hakerat e lidhur me Korenë e Veriut janë identifikuar gjithashtu si përdorues kryesorë të stablecoin-eve për të pastruar fondet e vjedhura, duke përfshirë të ardhurat nga grabitjet e mëdha të bursave.
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