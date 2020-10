Kryeministri Edi Rama foli në Mynih, në Forumin “Europa Park” edhe për krimin e organizuar ndërkombëtar. Gjatë fjalës së tij Rama tha se gazetat e ekzagjerojnë të vërtetën, pasi krimi nuk është vetëm shqiptar, por ndërkombëtar.

Ai theksoi se krimi i organizuar është ndërkombëtar, ndërsa theksoi se nuk mund të citohet se krimi është në Shqipëri.

“Të vritesh nga rrjetet sociale dhe nga gazetat nuk mendoj se është burimi për të projektuar të ardhmen. Që një Evropë që nuk po funksionon mirë me 27, a mund të funksionojë me 33, normal që është e vështirë. Jo nuk mundet është e pamundur, por kjo nuk nënkupton se nuk është e zgjidhshme n.q.s fuqitë e mëdha nuk gjejnë mënyra për ta përshtatur mekanizmin. Kur bullgarët donin të hynin në BE mendoni se ato do t’i vrisin. Kur donin të hynin Romunët, mendonin se do përplaseshin me lejlekë. Krimi i organizuar është ndërkombëtar, jo vetëm shqiptar.

Nuk ka vetëm një person kriminal që nuk ka të paktën 4 kode numrash, në Gjermani, Hollandë, etj. Si është e mundur që shërbimet sekrete në Be nuk i ndajnë këto të dhëna.

Si e lufton terrorizmin kur nuk e di se kush vjen këtu nga Franca dhe kush shkon në Francë. Duke folur për krimin në Hollandë, shqiptarët janë gjëja më e keqe, kjo është e mirë për politikën, por nuk është e vërtetë. Lexova një lajm që një tjetër bandë shqiptare u shpërbë dhe kur e lexova, vetëm dy prej tyre ishin shqiptarë nga 6o vjeç e sipër që ruanin magazinën me kanabis dhe të tjerët ishin të huaj, belg, holandez e maroken“, tha Rama

