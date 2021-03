Interpol i përshkruan sekuestrimet e vaksinave të falsifikuara kundër COVID në Kinë dhe Afrikën e Jugut si “maja e ajsbergut”.

Gjithçka filloi kur, sipas Interpol, 400 pako me rreth 2,400 doza, që përmbanin vaksina të rreme u gjetën në një depo në Germiston jashtë Johannesburg, Afrika e Jugut. Raportohet se në këtë vend policia gjeti gjithashtu maska ​​të rreme dhe arrestoi tre shtetas kinezë si dhe shtetas zambianë.

Megjithatë, policia në Kinë zbuloi një tjetër rrjet që shiste vaksina të rreme kundër COVID-19. “The Guardian” shkruan se më shumë se 3,000 doza në proces përgatitje u gjetën në objektet e prodhimit të këtyre vaksinave të rreme, pasi policia kineze bastisi godinën me ndihmën e Interpol.

Por çështja për vaksinat e falsifikuara nuk mbaroi këtu.

Interpol ka lëshuar një alarm në të gjithë botën për rrjetet e organizuara, që madje veprojnë në internet duke synuar prodhimin dhe shpërndarjen e vaksinave të rreme. “Ndërsa ne e mirëpresim këtë rezultat, ky është vetëm maja e ajsbergut kur bëhet fjalë për krimin e lidhur me vaksinën Covid-19″, tha sekretari i përgjithshëm i Interpol, Jurgen Stock.

Qarqet false të shpërndarjes së vaksinave po përhapen në shumë pjesë të botës dhe po përhapin reklama në internet ku kushdo që mashtrohet mund të blejë një vaksinë false. Interopol thotë se grupet e mashtrimit po synojnë shtëpitë e pleqve, vende këto ku mund t’i shesësh vaksinat dorë më dorë.

“Çdo vaksinë e reklamuar në faqet e internetit ose në faqen e errët nuk do të jetë e ligjshme, nuk është testuar dhe mund të jetë e rrezikshme”, tha Stock.

Vlen të përmendet se Interpol kishte paralajmëruar që nga dhjetori i vitit të kaluar për rritjen e mundshme të organizatave kriminale, që do të merren me vaksinat duke kryer vjedhje në misione dhe madje sulme në depo, me qëllim që t’i prokurojë dhe t’i shes në tregun e zi.

g.kosovari