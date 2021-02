Programi i sigurisë së Shteteve të Bashkuara i ka dhuruar këtë të premte Policisë së Shtetit, pajisje për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit.

Në ceremoninë e dorëzimit të pajisjeve ishte dhe ambasadorja amerikane, Yuri Kim, e cila tha se SHBA-ja e ka përkushtim të palëkundur forcimin dhe zbatimin e ligjit në Shqipëri. Me pajisjet e reja, Kim tha se synohet që të forcohet Shqipëria dhe kjo gjë është në interes të të gjithë aleatëve të NATO-s.

Ambasadorja u tregoi se shqetësimi më i madh që merr nga shqiptarët është në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Por tashmë, ajo theksoi se institucionet e drejtësisë kanë nisur duke kryer veprime, duke iu referuar çështjeve të SPAK. Ambasadorja u shpreh se është i nevojshëm një angazhim i përbashkët mes agjencive ligjzbatuese për goditjen e krimit të organizuar ndërkombëtar.

“E kam thënë më parë dhe do ta them përsëri. Për Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, demokracia, mbrojtja dhe biznesi janë përparësitë e saj kryesore. Për mbrojtjen dhe çështjet e sigurisë përkushtimi i palëkundur i qeverisë së SHBA-së ndaj forcimit dhe zbatimit të ligjit në Shqipëri është i qëndrueshëm. Dhurimi i këtyre pajisjeve me vlerë afro 170 mijë dollarë synon përpjekjet e qeverisë së Shqipërisë për të luftuar trafiqet e paligjshme dhe krimin ndërkufitar. Arsyeja pse e bëjmë këtë, mbështetjen për Shqipërinë është sepse duke pasur një Shqipëri të sigurt kemi një Europë më të sigurtë dhe një aleate më të sigurtë të NATO-s, pra këtë e bëjmë në interes të aleatëve tanë. Kur flas me shqiptarët, gjëja që ata më thonë më shumë janë kostot e korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Sot po shikojmë se si organizata brenda shtetit tashmë kanë filluar të ndërmarrin veprime, kemi parë se si SPAK ka njoftuar çështje të mëdha. Gjithashtu jam e kënaqur të them që kjo nuk do të ishte e mundur pa përpjekjet e policisë shqiptare dhe nuk do të ishte e mundur pa bashkëpunimin e ngushtë mes Shteteve të Bashkuara dhe e Shqipërisë. Do të doja sot të vlerësoja përpjekjet e policisë dhe ose zyrtarëve të kufirit. Në kohët ku jetojmë krimi zakonisht është ndërkufitar, ndërkombëtare. Duhet të themi që angazhimi thjesht i një pjese, i policisë kufitare nuk mjafton, por gjithashtu është e rëndësishme të theksojmë që është e rëndësishme që të gjitha agjencitë të mund të bashkëpunojnë sëbashku. Trafikimi i armëve të shkatërrimit në masë, trafikimi i lëndëve narkotike, terrorizmi dhe krimi i organizuar ndërkombëtar kanë një të përbashkët, ato drejtohen nga ata keqdashës që dinë të përshtaten dhe janë të pamëshirshëm. Edhe ne duhet të jemi të përshtatshëm për t’i vijuar këto përpjekje. Nxisim agjencitë ligjzbatuese që të luftojnë krah për krah”, tha Kim.

/a.r