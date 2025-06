Kreu i KQZ Ilirjan Celibashi komentoi zgjedhjet e 11 majit, si dhe procesin postzgjedhor të saj. Celibashi tha se çdo pretendim lidhur me krimet zgjedhore duhet të shihet me kujdes, edhe pse mund të kërkoj kohë. Më tej, kreu i KQZ tregoi se rinumërimi për të ka qenë mëse i pranueshëm dhe një mënyrë shumë e mirë për t’i dhënë udhë çdo kërkese të adresuar.

“Kur të certifikohet procesi zgjedhor, jam i lirë të jap gjykim dhe vlerësim për procesin. Çdo pretendim i kujtdo qoftë do të duhet të adresohet me seriozitet, të paktën këtë detyrë kanë institucionet. Për disa pretendime do të duhet më shumë kohë çfarë lidhen me krimet zgjedhore, por çdo pretendim qoftë edhe dukshëm i parë si absurd duhet të shihet me kujdes.

Kur u kërkua të bëhej rinumërimi i kutive, mendonin që kjo do të ishte jo e pranueshme nga ana ime por ka qenë shumë e pranueshme. Ishte një mënyrë shumë e mirë për t’i dhënë udhë çdo kërkese. Dhe lidershipi i PD, kodi zgjedhor nuk lejon kandidatët të paraqesin kërkesë. PD nuk e kishte këtë kërkesë por depozitoi kërkesat e kandidatëve të saj,. shumë mirë që po bëhet ky proces dhe pse është vështirësi për stafin e KQZ. Nuk kanë kostuar shumë si proces rinumërimi.”