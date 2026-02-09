Krimet kibernetike dhe shfrytëzimi i fëmijëve në internet po shndërrohen në një nga sfidat më serioze për sistemet e drejtësisë dhe sigurisë në mbarë botën. Në këtë kuadër, zyrtarë të drejtësisë dhe zbatimit të ligjit nga Shqipëria kanë marrë pjesë në një trajnim të specializuar të udhëhequr nga Byroja Federale e Hetimit (FBI), me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë.
Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi zyrtar të Ambasadës së SHBA-ve, ku theksohet rëndësia e mbrojtjes së fëmijëve nga kërcënimet që vijnë nga bota digjitale. “Nuk ka përgjegjësi më të madhe sesa t’i mbajmë fëmijët tanë të sigurt”, thuhet në deklaratën e ambasadës, duke vënë në dukje se sot fëmijët janë më të ekspozuar se kurrë ndaj rreziqeve dhe shfrytëzimit në internet.
Sipas Ambasadës së SHBA-ve, trajnimi u fokusua veçanërisht në hetimet që lidhen me shfrytëzimin e fëmijëve në internet. “Këta zyrtarë diskutuan përhapjen e materialeve të shfrytëzimit të fëmijëve në internet dhe mësuan se si shpërndahet materiali i dëmshëm”, thuhet më tej në njoftim.
Një vëmendje e posaçme iu kushtua identifikimit të zhvillimeve të reja në hapësirën online, metodave të ndjekjes kibernetike dhe teknikave për identifikimin e viktimave.
Ambasada thekson se rritja e përdorimit të internetit dhe rrjeteve sociale ka sjellë edhe forma të reja të abuzimit, të cilat kërkojnë njohuri dhe aftësi të avancuara nga ana e institucioneve ligjzbatuese. Në këtë kontekst, trajnime të tilla janë thelbësore për të përballuar shkeljet kibernetike dhe për të ndërtuar raste të forta penale kundër autorëve.
“Këto aftësi do të ndihmojnë në përgatitjen e ekspertëve të zbatimit të ligjit dhe gjyqësorit në Shqipëri për të identifikuar, hetuar dhe ndjekur penalisht ata që do të përdorin internetin për të dëmtuar fëmijët”, nënvizon Ambasada e SHBA-ve në Tiranë.
