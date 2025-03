Ish-presidenti i Filipineve, Rodrigo Duterte, është arrestuar pasi gjykata ndërkombëtare penale lëshoi ​​një urdhër për arrestimin e tij për krime të dyshuara kundër njerëzimit.

Gjatë kohës së tij në detyrë, Duterte kryesoi një goditje gjithëpërfshirëse dhe brutale kundër drogës që u mori jetën më shumë se 6,000 personave, sipas të dhënave të policisë, ndonëse monitoruesit e pavarur besojnë se numri i vrasjeve jashtëgjyqësore mund të jetë shumë më i lartë.

Zyra e presidentit tha se Duterte u arrestua të martën në mëngjes në aeroportin e Manilës pasi u kthye nga Hong Kongu.

“Herët në mëngjes, Interpol Manila mori kopjen zyrtare të urdhrit të arrestit nga ICC. Për momentin, ai është nën kujdesin e autoriteteve.”, tha pallati presidencial në një deklaratë.

Në momentin e arrestimit, Duterte deklaroi se “Cili është ligji dhe cili është krimi që kam kryer? Thjesht do të të duhet të më vrasësh. Nuk do t’ju lejoj të merrni anën e të huajve të bardhë”.

Duterte, i cili mbetet një figurë me ndikim në politikën e Filipineve, i ishte përgjigjur më parë spekulimeve të fundit për një urdhër arresttë mundshëm ndaj tij.

“Nëse ky është vërtet fati im në jetë, kjo është në rregull, unë do ta pranoj atë. Nuk mund të bëjmë asgjë.”, tha ai.

Duterte u bë president në vitin 2016, pasi premtoi një goditje të pamëshirshme dhe të përgjakshme që do ta çlironte vendin nga droga. Gjatë fushatës, ai tha se do të kishte kaq shumë trupa të hedhur në gjirin e Manilës , saqë peshqit do të dhjamoseshin duke u ushqyer me to.