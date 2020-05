Një ngjarje e rëndë me pasojë vdekjen ka ndodhur në Kosovë.

Gjatë ditës së sotme, në Komunën e Gjakovës, është gjetur pa shenja jete një grua e moshës 87-vjeçare.

Sipas Policisë vendase, pranë viktimës është gjendur edhe vajza e saj, e cila ishte e sëmurë mendërisht, dhe që dyshohet se është vrasëse potenciale e së ëmës.

Rastin për ‘Blic’ e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Gjakovës, Nysret Gjurkaj, i cili ka bërë të ditur se viktima kishte pasur lëndime në dorë dhe kokë.

Ai thotë se e dyshuara (vajza e së ndjerës) është arrestuar për 48 orë.

“Sot rreth orës 12:00 në Rr.”Sabrije Vokshi”-në Gjakovë, brenda në shtëpi, nga kujdestarja familjare është gjeturë pa shenja jete personi M.R. – lindur 1933. Pranë trupit të viktimes ishte e shtrirë vajza e tij T.R – lindur 1962, e cila është me te meta mentale. Rastit i janë pergjigjur njësitë policore dhe urgjenca mjekedore, dhe mjeku ka konstatuar vdekjen. Viktima kishte lendime në kokë dhe dorë, por lendime kishte dhe vajza, dhe për kete arsye ekziston dyshimi i arsyeshem se vrasese potenciale mund të jetë vajza. E njejta është hospitalizuar në Spitalin “Isa Grezda” në repartin psikiatrik. Me vendim të prokurorit të dyshuarës ( vajzés) I është caktuar masa -ndalim policor prej 48 orësh. Trupi i pajetë është derguar ne IML -e per obdukcion”, shkruhet në njoftim.