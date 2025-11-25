Një krim monstruoz ka ndodhur në Greqi ditë më parë dhe u zbulua sot, ku nusja masakroi për vdekje vjehrrën e saj 75-vjeçare për shkak të borxheve të kumarit që autorja kishte dhe teksa u zbulua kur shkoi të grabiste paratë e familjes për t’i shlyer.
Kurse një video incizim 35-minutësh i fjalëve të fundit të gruas 75-vjeçare që u vra nga nusja e saj në Salaminë është në zotërim të autoriteteve. Në të, dëgjohen kërcënimet e gruas 46-vjeçare dhe lutjet e 75-vjeçares për të ndaluar së godituri.
Nga dialogët, mund të konkludohet se gruaja nuk e kuptoi se ishte nusja e saj, ndërsa foli duke supozuar se personi që e godiste ishte një burrë. Në fund, dëgjohet gruaja fatkeqe duke thënë “Ati ynë”, një lutje para frymës së fundit.
Sipas imazhit që autoritetet kanë deri më tani të 46-vjeçares, autorit të rrëfyer të vrasjes, varësia e saj nga kumari, kamerat e sigurisë dhe gjurmët e gjakut të gjetura në makinën e saj ishin provat që e tradhtuan atë.
Skuadra e vrasjeve e kishte vënë në shënjestër 46-vjeçaren që në fillim, si për shkak të profilit të saj (ata kishin mësuar se ajo kishte tendencë të luante bixhoz), ashtu edhe për shkak të kamerave në zonë që e tregonin atë duke mbërritur dhe duke dalë nga shtëpia e viktimës, informon “Protothema”.
Ajo u arrestua përfundimisht dhe rrëfeu veprimet e saj. Në të njëjtën kohë, policia arriti të gjente gjurmë gjaku në makinën e saj që i përkisnin 75-vjeçares fatkeqe.
Çfarë i tha 46-vjeçarja policisë?
Autorja e krimit, duke folur në polici, deklaroi se arsyeja pse hyri në shtëpinë e 75-vjeçares ishte për të marrë para, konkretisht 1100 euro, por situata doli nga shinat kur – siç tha ajo – mendoi se viktima e kuptoi.
Në veçanti, ajo pretendoi se 75-vjeçarja i kishte dhënë më parë djalit të saj – dhe burrit – 10,000 euro për t’i mbajtur për të. Megjithatë, paratë humbën. Dikush i mori (ende nuk është sqaruar se kush), duke rezultuar në pendim të burrit për paratë e nënës së tij. Kështu që vendosi t’ia kthente asaj. Ai mblodhi 8,000 euro dhe ia dha asaj me premtimin se do t’i kthente së shpejti 2,000 të mbetura.
Më në fund, ai arriti të mblidhte edhe 1,100 euro të tjera dhe po përgatitej t’ia jepte edhe asaj. Një natë, megjithatë, gruaja e tij, e cila dyshohet se është e varur nga bixhozi, mori këto 1,100 euro, luajti me to dhe i humbi. Pastaj, për të mos u kapur nga burri i saj, ajo vendosi të hynte fshehurazi në shtëpinë e vjehrrës së saj, të merrte 1,100 euro dhe t’i kthente ato në vendin ku i kishte lënë burri i saj.
Dhe kështu ndodhi. Duke pasur akses në kamerat e sigurisë, ajo ndryshoi drejtimin e tyre në mënyrë që ata të mos e filmonin, vuri një maskë dhe doreza, mori një çekiç dhe u nis për në shtëpinë e saj. Ajo theu xhamin e një dritareje, hyri me forcë në vend dhe filloi ta kërcënonte gruan dhe t’i kërkonte para.
Ajo reagoi dhe më pas autorja mori një shishe dhe, duke besuar siç tha ajo se e kishte kuptuar, e goditi në kokë, duke bërë që gruaja të binte në dysheme. Pastaj, në gjendje shoku siç tha ajo, mori një thikë nga vendi i ngjarjes dhe e theri. Pas krimit , ajo u kthye në shtëpinë e saj, lau rrobat që kishte veshur dhe i hodhi në një kosh plehrash.
Fillimisht, hetimet u kthyen në të gjitha drejtimet dhe oficerët e policisë së vrasjeve u përpoqën, nëpërmjet deklaratave të të afërmve të saj dhe personave që kishin akses në shtëpinë në rrugën Ikarou, t’i çonin në gjurmët e autorëve.
Më në fund, pas një hetimi të plotë, ata arritën në gjurmët e gruas e cila më në fund u dorëzua dhe rrëfeu.
