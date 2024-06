Xhamadani vija-vija është një nga këngët më të dashura për shqiptarët, që na shoqëron në ngjarje të mëdha kombëtare, sidomos në sukseset tona futbollistike.

Krijuesi i kësaj kënge, Zef Çoba, ka qenë I ftuar në “Vizionin e Pasdites”, ku ka treguar historinë e këngës dhe ka folur edhe për karrierën e tij.

“Unë gjej rastin të them që është kënaqësi që kënga ka filluar kaq shumë popullaritet. Të sensibilizohemi për patriotizmin në të përditshmen tonë, ta duam vendin tonë. I bëj thirrje dhe politikanëve mos ta shikojnë shqipërinë nga dritarja e shtëpisë së tyre. Në etnosin tonë ne kemi të ardhmen tonë, është një ftesë për të gjithë ne që të respektojmë çdo gjë që të parët tanë na kanë lënë. Në këtë mozaikun e bukur që kanë popujt me kulturat e tyre, të vëmë gurin tonë të trashëgimisë. Unë u emërova në Peshkopi, por ato vite kam studiuar folklorin. Një ditë, brenda një nate, Shkurte Fejza më bën një ftesë për të bërë një këngë dhe me Alfred Çapalikun kemi filluar punën në 10 të natës dhe në 5 të mëgjesit gjithçka ka qenë e përfunduar. Ajo që është më surprizuese për mua është kur e kanë kënduar grupe të huaja, e ka kënduar një kor i një kolegji amerikan. Ose ai grupi suedez që e këndoi në formën e një rock-u. Ajo që është thelbësore është përmbajtja që flet. Ideja nuk është thjesht Xhamadani vija-vija, në etnosin tonë është shpirti ynë kombëtar. Është një sensibilizim që çdo trashëgimi kombëtare ta ruajmë”, tha ai.

Çoba foli edhe për fillimet e tij në muzikë dhe tha se ishte një dëshirë e brendshme që e shtyu të merrej me artë dhe jo interesi monetar.

“Kur hyra në botën e muzikës nuk hyra as për lavdi e as për para, por më thirri një dëshirë e brendshme. Edhe në pension vazhdoj të jem aktiv në krijimtari”, tha Çoba.

