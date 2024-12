Ushtaraku më i lartë me gradë i ushtrisë shqiptare, Gjenerallejtënant Arben Kingji ishte i ftuar sot në emisionin “Ekspres” në RTSH 1 me moderatorin Nolian Lole.

Reformimi i ushtrisë shqiptare sipas kritereve të NATO-s, procesi i rekrutimit,modernizimit, investimet në infrastrukturë, logjistikë, pajisja me armët moderne si dhe situata rajonale dhe ajo botërore ishin disa prej çështjeve që u prekën në këtë intervistë nga Gjenerallejtënant Arben Kingji.

Duke folur për gatishmërinë e ushtrisë shqiptare të diktuara dhe nga situata në rajon por dhe ajo e luftës në Ukrainë, Kingji deklaroi se “ situata e sigurisë paraqet disa sfida për kohën. Forca e Armatosura të Shqipërisë edhe në kuadër të NATO-s, por dhe në bashkëpunimin bilateral, kemi bërë disa donacione për forcat ushtarake të Ukrainës. Qofshin këto trajnime apo donacione të tjera të cilat janë të koordinuara me komandën qendrore të NATO-s. Duke pasur parasysh kapacitetin që kemi, ka qenë një kontribut shumë i madh në këtë drejtim për ti ardhur në ndihmë Ukrainës”.

Në këtë kuadër, tha ai, Forcat tona të Armatosura (FA) kanë pësuar një reformim të gjerë.

“Kemi kaluar të gjitha dokumentat strategjik, sikurse është Strategjia Ushtarake, Plani i Zhvillimit Afatgjatë. Jemi në proces rishikimi të ligjit për Kontrollin Strategjik të FA-së. Kemi miratuar së fundmi në Parlament dhe ligjin për Karrierën ushtarake dhe të gjitha këto janë reforma të thella duke ndryshuar dhe FA në strukturë duke krijuar disa njësi të reja dhe kemi rritur kapacitetet”

Gjenerali në këtë kontekst tregoi për RTSH-në se janë krijuar element të tjetër të mbrojtjes Kundërajrorë që prej shumë vitesh nuk kanë ekzistuar.

“Kemi rritur dhe fuqinë e zjarrit. Jemi në proces të blerjeve të armëve. Proceset e reformimit dhe modernizimit kërkojë kohë dhe me miratimin e dokumenteve strategjike ne po bëjmë investime në këtë drejtim”.

Jo vetëm për blerjen e pajisjeve, u shpreh Gjenerallejtënant Arben Kingji por dhe për bërjen e infrastrukturës së nevojshme që lidhem shto ai “ me infrastrukturën me garnizone ushtarake, infrastrukturën për trajnime. Jemi duke krijuar poligone të reja duke u përshtatur me sfidat e së ardhmes.

Çështja e mbrojtjes dhe sigurisë nuk është vetëm çështje ushtarake thekson ushtaraku më i lartë në gradë në vendin tonë- duke theksuar se kjo është çështje e gjithë institucioneve shtetërore. Nuk mund të themi qe e ka për detyrë vetëm ushtria që duhet të përgjigjet por janë një sërë elementësh që ndihmojnë në sigurinë dhe mbrojtjen e shtetit.

Në fillim të vitit të të ri do të nis aplikimi i ligjit të ri për Rezervistët.

“Në 2025 do të filloi implementimi i këtij ligje me element mbështetës të luftimit. kjo do të thotë që do krijohen element që do të jenë të ndërveprueshëm me aktiv. Sipas kërkesave nga vendet aleate, kërkohet që këtë forcë rezervistes ta kemi jo më pak se 20% të forcave aktuale. Ne kemi parashikuar në një numër total prej 2100. Sipas strategjisë që parashikohet, buxhetet janë ndarë me kategori dhe kjo parashikohet deri në 2030 dhe mendohet që në këtë vit kjo strukturë të jetë e kompletuar në të gjitha kompanitë që do shërbejnë në Forcës Rezervistë. Për 2025 ne kemi buxhetor dhe kemi projektuar një kompani e cila do ti bashkohet Forcave të Armatosura. Shërbimi ushtarak rezervist shërben për të siguruar individë të trajnuar, me qëllim kompletimin e strukturës së Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, ruajtjen e nivelit të gatishmërisë dhe operacionalitetit të kërkuar, rritjen e kapaciteteve të mbrojtjes, të nevojshme në rastet e përkeqësimit të gjendjes së sigurisë, si dhe për plotësimin e detyrimeve kombëtare, në kuadër të NATO-s, operacioneve në përgjigje të krizave, operacioneve të mbështetjes së paqes e të sigurisë rajonale e globale, si dhe operacioneve të emergjencave civile.”.

Duke folur për pajisjen e ushtrisë shqiptare, gjenerali tha se si hapi i parë do të kemi ndonjë element me krah fiks fillimisht për emergjencat civile dhe element zbulimi dhe më vonë do na i kërkojë kohë për avion ne krah fiks sepse baza e Kuçovës është e shkëlqyer.