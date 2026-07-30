Këshilli i Ministrave ka miratuar krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri Kombëtar i Aktivitetit të Licencuar dhe të Lejuar të Bimës së Cannabis-it”, duke zyrtarizuar ngritjen e një sistemi digjital me kontroll të rreptë dhe gjurmueshmëri të plotë për të gjithë zinxhirin e kultivimit dhe përpunimit për qëllime mjekësore e industriale.
Vendimi, i propozuar nga ministrat e Shëndetësisë, Bujqësisë dhe Punëve të Brendshme, mbështetet në ligjin e vitit 2023 për kontrollin e kanabisit dhe ngarkon Agjencinë Kombëtare të Kontrollit të Cannabis-it (AKKC) si institucionin administrues, në bashkëpunim me AKSHI-n për aspektet teknike.
Digjitalizim i çdo faze dhe integrimi me bazat kombëtare
Regjistri i ri do të ruajë elektronikisht të gjitha të dhënat që nga kërkesat e para për licencim e leje, e deri te proceset teknike në terren, kontrollet laboratorike, eksportet dhe asgjësimi i mbetjeve.
Platforma do të lehtësojë aplikimet përmes portalit qeveritar “e-Albania” dhe do të shkëmbejë të dhëna automatikisht me sistemet kryesore shtetërore:
Sistemi i shënjimit dhe gjurmueshmërisë, përmes bashkëpunimit teknik me shoqërinë “ALBTrace CO” sh.a.
Gjendja Civile & QKB, për verifikimin e numrit personal të drejtuesve, aksionerëve dhe licencave aktive.
Tatimet & Doganat për kontrollin e listëpagesave, detyrimeve në kohë reale dhe deklaratave doganore të eksport/importit.
“Në Regjistër regjistrohen të gjitha informacionet për kërkesat e vendimmarrjet për licencim, leje, gjurmim, mbikëqyrje, deri te pezullimi, shfuqizimi apo asgjësimi i bimëve e nënprodukteve.”, theksohet në vendim.
Aksesibiliteti, nivelet e sigurisë dhe përgjegjësia e subjekteve
Për të garantuar sigurinë e informacionit, vendimi përcakton tre tipologji të qarta aksesi: Administrator (AKKC), Regjistrues (me të drejtë korrigjimi brenda 24 orëve) dhe Shikues (akses vetëm për lexim pa të drejtë ndërhyrjeje).
Vendimi përcakton se mos hedhja e të dhënave në kohë ose pasaktësia nga ana e bizneseve të licencuara përbën shkelje administrative. Të gjitha veprimet në sistem do të regjistrohen në log-e të pamodifikueshme auditimi, ndërsa çdo veprim i paligjshëm sjell pezullim të menjëhershëm të aksesit dhe përgjegjësi ligjore.
Kostot për krijimin dhe mirëmbajtjen teknike të Regjistrit do të mbulohen tërësisht nga buxheti i AKSHI-t.
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