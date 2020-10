Deputeti Myslim Murrizi ka lajmëruar ditën e sotme regjistrimin e partisë së tij të re e quajtur Lëvizja Demokratike Shqiptare.

Murrizi bën me dije se partia e re është regjistruar më 19 tetor 2020 në Gjykatë me nismën edhe të Alban Zenelit, Halit Valterit edhe Arlind Çaçanit.

“Ndoshta kjo është e para Parti Politike qe eshte krijuar ne 30 vite pluralizem,pa ish komuniste, pa ish sigurimsa dhe spiune sigurimi, pa na i mbledhur firmat pushteti dhe Parti Politike qe nuk eshte “ shitur” nga njeri kryetare tek kryetari bleres siç ka jo pak te tilla”, ka thënë Murrizi ndër të tjera.

Postimi i plotë i deputetit Myslim Murrizi: Me date 19 tetor 2020 u rregjistrua zyrtarisht ne gjykaten e rrethit gjygjesore Tirane si Parti Politike

LEVIZJA DEMOKRATIKE SHQIPTARE

Me nismen e 4 deputeteve Myslim Murrizi, Alban Zeneli, Halit Valteri dhe Arlind Çaçani si dhe mbeshtetur nga 4602 firmetare nga çdo qark krijuam nje subjekt politik.

Ndoshta e para Parti Politike qe eshte krijuar ne 30 vite pluralizem,pa ish komuniste, pa ish sigurimsa dhe spiune sigurimi, pa na i mbledhur firmat pushteti dhe Parti Politike qe nuk eshte “ shitur” nga njeri kryetare tek kryetari bleres siç ka jo pak te tilla

Ju “kerkojme “ndjese atyre qe kane programuar, dirigjuar apo strukturuar partite politike ne post-komunizen ne Shqioeri qe nuk i pyetem dhe nuk ju morem leje

Ju “ kerkojme” ndjese edhe ish funksionareve te larte te ppsh dhe bashkepunetoreve te Ramiz Alise qe Partia Levizja Demokratike Shqiptare nuk eshte pjelle e tyre

Ftojme çdo Shqiptarë qe nuk merzitet nga ky fakt, ti bashkohet LEVIZJES DEMOKRATIKE SHQIPTARE per te ndikuar me fuqine e VOTES ne 25 prill 2021 per nje politike ndryshe

Partia Levizja Demokratike Shqiptare do te konkuroj ne çdo qark vetem me LISTA 100% TE HAPURA

Nga vota e qytetareve do te mare mandat AI ose AJO kanidat qe mer nje vote me shume se koleget e tjere ne liste

Programi Yne eshte:

BETEJA ME 5 HAJDUTET DHE MASHTRUESIT HIPOKRIT

qe prej 30 vitesh tallen me Shqiptaret sikur luftojne njeri tjetrin por per 30 vjet ndajne tendera dhe pasurite publike se bashku

Kush vazhdon te besoj perseri tek kjo pesçe “ artistesh” dhe tek “ mrekullite” e programeve te tyre mashtruese, i urojme suksese

Ne Shqiperi kurre nuk ka patur ndarje ne Pozite dhe Opozite

Por ndarja ka qene ne: PUSHTET dhe DEPOZITE

Pra tufat e hajduteve dhe mashtrueseve kane kembyer karriket me njeri tjetrin pas 8 vitesh

Do te ju lutem militanteve dhe sherbetoreve te 5 individeve qe kane kapur prej fyti Shqiperine prej 30 vitesh qe te mos me ndjekin me dhe te mos perpiqen te me bejne moral