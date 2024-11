Krijimi i “Shtetit Bektashi” të ngjashëm me atë të Vatikanit në zemër të kryeqytetit vazhdon të mbetet ende një ndër temat më të nxehta të opinionit publik. Kryeministri i vendit, Edi Rama në një intervistë ekskluzive mbrëmjen e kësaj të enjteje në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan “shkoqiti” gjithë idenë e tij.

Gjatë përgjigjeve të tij ai u shpreh i vendosur për krijimin e “Shtetit Bektashi” në një territor prej 11 hektarësh brenda perimetrit të Kryegjyshatës. Megjithatë Rama tha se kjo temë kërkon sqarime të mëtejshme duke shtuar se krijimi i këtij “mikro Vatikani” nuk sjell asnjë risk apo dëm për shtetin shqiptar.

Blendi Fevziu: New York Times një prej gazetave më autoritareve sot në planet publikon një artikull ku ju citoheni, ju dhe Baba Mondi, për idenë e ndërtimit të një shteti bektashi prej 11 hektarësh, në zemër të kryeqytetit shqiptar. Nuk u kuptua se çfarë ishte, u përmend dhe në OKB. A mund të ma sqaroni se çfarë ishte?

Edi Rama: Kjo do një bisedë më të gjatë. Nuk është një nga këto përgjigjet e shpejta që do ti.

Blendi Fevziu: Atëherë po e bëj pyetjen më të qartë. Jeni i vendosur për ta bërë këtë gjë?

Edi Rama: Kjo do një diskutim më të qetë. Unë besoj se kjo është një ide e cila, një ditë nuk diskutohet se do të realizohet.

Blendi Fevziu: Është trill apo është një ide konkrete?

Edi Rama: Është një ide konkrete dhe është një ide shumë pozitive për Shqipërinë, për shqiptarinë, për kulturën dhe traditën shqiptare, për pozicionin tonë në hartën më të madhe të kontinentit dhe të botës, po të doni. Pa diskutim! Përsëri po i referohem historisë, ti e di shumë mirë se çfarë roli kanë bektashinjtë në historinë e vendit tonë dhe çfarë fenomeni kulturor janë bektashinjtë.

Blendi Fevziu: Jo e kam vetëm tek funksionimi.

Edi Rama: Dhe tjetra është që ky është një thesar i trashëgimisë tonë kulturore që rrezikon të zhduket sepse është një komunitet që e ka qendrën botërore në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Por, a është dakord Irani me 70 milionë dhe Turqia me 10 milionë, për këtë qendër?

Edi Rama: Pse do të pyes unë ça është dakord Irani? Ne po flasim njëherë “pse-në” e dobisë kombëtare të kësaj ideje.

Blendi Fevziu: Pra jeni të vendosur për të ndërtuar një shtet?

Edi Rama: Tani kjo nuk është një gjë që jam i vendosur unë dhe e kam unë në dorë të gjithën dhe e bëj unë. Po ta kisha unë të gjithën në dorë do e kisha bërë.

Blendi Fevziu: Kush e ka në dorë?

Edi Rama: Kjo duhet diskutuar, kjo duhet shpjeguar. Qendra botërore është këtu e para dhe nuk funksionon si një e tillë. E dyta ky është një komunitet që ndryshe nga komunitete e tjera fetare, nga komunitetit mysliman, nuk i përket një bashkësie globale, siç janë myslimanët dhe katolikët. Ata janë pjesë e një rrjeti dhe kanë mundësi të edukojnë imamët, priftërinjtë të gjithë klerikët e rinj nëpër shkolla, kanë mundësi të marrin mbështetje, donacione dhe vëmendje. Ndërkohë që ky është një thesar shqiptar, është një komunitet shumë i veçantë dhe dhënia e një statusi të veçantë këtij komuniteti.

Blendi Fevziu: Të një statusi të veçantë apo të një shteti?

Edi Rama: Të një statusi të veçantë, të një juridiksioni. Është ngritje e një tjetër piedestali i një thesari të kulturës shqiptare. Të gjithë duhet të kenë parasysh që bëhet fjalë për të njëjtin perimetër brenda mureve të cilit është Kryegjyshata dhe brenda atij perimetri jepet një juridiksion i posaçëm. Ai entitet aty, me atë juridiksion të posaçëm nuk është një shtet në kuptim që vendos taksa, që ka policinë apo ushtrinë, por është një entitet me një imunitet diplomatik, me një përfaqësim diplomatik dhe në një farë mënyre është një “mikro Vatikan” që funksionon për komunitetin bektashi, por që është i hapur për të tërë. Vetëm efekti ekonomik i kësaj lëvizjeje për shqiptarët është i pallogaritshëm. Të gjitha artikulimet janë çështje detajesh, ideja është kjo dhe çdo shqiptar që ka respekt për historinë, për gjithë diversitetin e kësaj bashkësie shqiptare duhet ta shikojë këtë si një gjë që është vetëm vlerë e shtuar, nuk ka asnjë lloj risku apo dëmi.

/a.r