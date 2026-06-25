Hysni Gucati, kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, deklaroi se heroi Tahir Sinani po ngatërrohet në vendin tonë me një person tjetër.
“Nuk kam njohuri për atë dokument, kush e ka nxjerrë në sipërfaqe listën e pagesave. Ne s’ mbajmë përgjegjësi për ato dokumentacione. Unë komandant plakun e kam njohur personalisht. Edhe firma është e tij, origjinale. Firma është e komandant plakut apo Xheladin Gashit. Për këtë jam i sigurt 1 milion përqind, që është firma e komandant plakut. Për opinionin shqiptar, nuk është Tahir Sinani. Ju kisha lutur se është keqpërdorur emri për arsye politike. Ky është Tahir Sinanaj. Tahir Sinani është nga Tropoja. Këtu është një gabim. Vajza e heroit është nxituar pak. Unë kam folur me vëllain e Tahir Sinanit, Skënderin, në orët e vona të mbrëmjes, dhe e kemi sqaruar këtë punë. Ky është Tahir Sinanaj. Tahir Sinani ka dallim. Ky është Tahir Sinani nga Tropoja, ndërsa Tahir Sinanaj është i Kukësit”, tha Gucati në një lidhje direkte me studion e “Ditarit” të pasdites nga Pandi Gjata, në A2CNN.
“Tahir Sinanaj është në vitin 99. Tahir Sinani ka qenë në luftë në vitin 1998 dhe nuk ka qenë i paguar me lekë. Këtu është defekti shumë i madh, që nuk janë sqaruar mirë njerëzit. Për këtë arsye letra nuk është dashur me dalë fare derisa të sqarohen kush është”, shtoi Gucati.
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