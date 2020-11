Situata epidemiologjike e Covid-19 po përkeqësohet nga dita në ditë në vendin tonë, pasi shifrat janë rritur në mënyrë të ndjeshme.

Sikur të mos mjaftonte kjo, edhe spitalet covid janë të tejmbushur, ndaj dhe shumë pacientë detyrohen të marrin shërbime në autoambulanca, në pritje të lirimit të shtretërve.

Por, Kreu i Task-Forcës dhe njëherësh Inspektor i Përgjithshëm te Republikës, Shkëlqim Hajdari shprehet se mjekët e familjes duhet të udhëheqin mjekimin e pacientëve që preken nga Covid-19.

Sipas Hajdarit, mjeku i familjes ka kartelën mjekësore për çdo qytetar, dhe askush më mirë se ai nuk mund të bëjë mjekimin dhe ndjekjen e pacientit në shtëpi.

Hajdari u bën apel njerëzve që të mos i mbajnë sytë nga spitali, pasi shërimi më i mirë është në shtëpi duke respektuar protokollet e higjienës.

Në këtë mënyrë, sistemi shëndetësor mund ‘’të merrte frymë më lirisht’’.

Kjo për faktin se duke u konsultuar me mjekun e familjes, pacientët e dyshuar ose me Covid-19, nuk do të kryenin thirrje më të shpeshta te numri i urgjencës 127, dhe shtrimin në spital të çdo rasti.

Përveç kësaj, barnat e tyre, analizat dhe imazheria do mund të rimbursoheshin nga mjeku i familjes.

Me rolin kryesor në këtë proces, paga e mjekut të familjes mund të rritej, e kështu do të përmirësohej edhe shërbimi i tyre ndaj pacientëve.

Postimi i Shkëlqim Hajdarit në rrjetin social, Facebook

Mirënjohje, Dr. Bruna Shiroka dhe stafit të Qendrës Shëndetësore Nr. 3 Tiranë, të cilët po mbulojnë me asistencë mjekësore të shkëlqyer, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve dhe shërimin e plotë, e pa pasoja nga covid 19.

Thirrja ime publike është:

“Mjekët e familjes të udhëheqin mjekimin e pacientëve që preken nga virusi”!

Mjekimet tashmë dihen, mjeku i familjes ka kartelën mjekësore për çdo qytetar dhe askush më mirë se ai nuk mund të bëjë mjekimin dhe ndjekjen e pacientit në shtëpi.

Miq, mos mbani sytë nga spitali, shërimi më i mirë është në shtëpi, me njerëzit tuaj, duke u mjekuar që në fillim, pa asnjë frikë e panik, duke respektuar protokollet e higjienës.

Shumica e njerëzve do ta kaloj këtë virus, pa asnjë pasojë