Situata për shkak të Covid në vend është mjaft e rëndë. Kryetari i Task-Forcës anti-Covid, Arben Gjata thotë se të infektuarit dhe të sëmurët janë dhjetrafish më shumë në vend.

“Duke nisur nga fakti që disa kanë frikë të kryejnë tampon, disa kryejnë vetëm skaner pulmoni, dhe disa të tjerë nuk tregojnë se janë të infektuar. Nisur edhe nga raportimet ndërkombëtare, numri i të infektuarve dhe të sëmurëve është dhjetëfish më shumë se ato që raportohen”.

I pyetur se sa do ndikojë orari i mbylljes prej orës 22:00, Gjata thotë: “Nëse do ishte për mendimin tim personal, unë do isha për mbyllje për një orar më herët, por vendimi u mor nga Komiteti Teknik i cili është i përbërë nga ekspertë dhe që kanë dalë në kokluzion në bazë të të dhënave që kanë në terren”.

Të përjashtuar nga kufizimi i lëvizjes janë ata që kanë urgjenca shëndetësore dhe ata për çështje pune.

Por qytetarët që duan të lëvizin në orarin 22:00 me 06:00 të mëngjesit duhet të pajisen me leje nga portali e-Albania.

/a.r