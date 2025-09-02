Drejtues i SPAK, Altin Dumani, ndodhet në Uashington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një vizitë zyrtare. Dumani do të pritet në Departamentin Amerikan të Shtetit nga zyrtari i lartë Brendan P. Hanrahan për Çështjet Evropian dhe Euro-Azitatike.
Sipas njoftimit të DASH, takimi i Altin Dumanit do të jetë në orën 16:30 me orën lokale të Uashington DC, që i bie në orën 22:30 me orarin e Shqipërisë.
Nuk dihet tema e diskutimit mes kreut të SPAK dhe zyrtarit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Por sipas njoftimit zyrtar, takimi do të jetë me dyer të mbyllura dhe pa praninë e mediave.
Kujtojmë se në muajin Dhjetor të këtij viti, Altin Dumanit i përfundon mandati në krye të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
