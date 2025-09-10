Eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuço thotë se një grua mund të marrë drejtimin e SPAK, teksa kreut aktual, Altin Dumani, i përfundon mandati 3-vjeçar.
Në emisionin “Real Story” në ABC News, Karamuço u shpreh se amerikanët duan të gjejnë një person me integritet si Dumani, në krye të SPAK.
“Nëse flasim me emra, në dhjetor, edhe një zonjë mund të jetë drejtuese e ardhshme. Prandaj edhe ju e përmendët, e kuptoj shumë mirë. Sot amerikanët, pra ne sot kemi ndryshuar agjendë. Pra, ne nuk do t’i bëjmë presion politikës që të gjejë 94 vota dhe të ndryshojë kushtetutën, por ne do gjejmë brenda këtyre radhëve të tjerë me integritet si Dumani për të vazhduar këtë mision. Kaq. Ndryshuan agjendë, sot kanë ndryshuar agjendë. Garantimi pa ndërhyrje, ha pak debat.”, theksoi ai.
