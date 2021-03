Sot doktoresha Najada Como dhe deputeti Spartak Braho bene nje vizite ne spitalin amerikan ku prej disa ditesh qendron i shtruar i prekur nga Covid – 19 ,Rustem Peçi, Kryetari i Organizates Kombetare te Veteraneve te Luftes Antifashiste .

Çomo dhe Braho u interesuan per gjendjen shendetsore te Pecit, prane ekipit mjekesor qe e ndjek. Doktoreshë Najada Como se bashku me mjeket e personelit te Spitalit Amerikan nderkohe e takua nga afer dhe pas bisedes dhe keshillave qe ajo dha, konstatoj se gjendja shendetesore e tij eshte ne permiresim e me parametra stabel. Ne perfundim Kryetarit te Organizates se Veteraneve dhe personalitetit te shquar ushtarak dhe shoqeror ju percollen edhe interesimi e perkujdesja e Kryetarit te bashkise Tirane, Erion Veliaj.