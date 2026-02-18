Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, ka publikuar një video mesazh urimi për të gjithë besimtarët myslimanë, me rastin e nisjes së muajit të shenjtë të Ramazanit.
Në fjalën e tij, Spahiu shprehu urimet e tij duke lutur Zotin që Ramazani të sjellë paqe, begati dhe mirësi për çdo familje shqiptare dhe për mbarë shoqërinë.
Ramazani është një nga dhuntitë më të mëdha shpirtërore që Allahu i Madhëruar ia ka dhënë njerëzimit. Ai është muaj i agjërimit, i Kuranit, i mëshirës dhe i faljes. Në Librin e Tij të Shenjtë, Allahu thotë: ‘Muaji i Ramazanit është ai në të cilin u shpall Kurani, si udhëzim për njerëzit dhe si sqarim i qartë i udhëzimit dhe dallimit.’ Ky ajet na kujton se Ramazani është kohë reflektimi dhe orientimi, kohë për t’u kthyer te vlerat themelore të besimit, drejtësisë dhe përgjegjësisë morale.”, u shpreh ai.
Duke u ndalur tek argjërimi, kreu i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë u shpreh se është “është një akt adhurimi që na mëson disiplinën, vetëkontrollin dhe ndjeshmërinë ndaj tjetrit.”
Në mesazhin e tij, më tej Spahiu vuri theksin edhe te dimensioni social i Ramazanit, duke bërë thirrje për rritjen e solidaritetit, ndihmës ndaj nevojtarëve dhe përkushtimit për një shoqëri më të drejtë e më humane.
“Në këtë muaj të shenjtë, rëndësi të veçantë ka edhe dimensioni social i besimit. Ramazani na fton të forcojmë solidaritetin, të shtojmë ndihmën ndaj nevojtarëve, të jemi pranë të dobtëve dhe të kontribuojmë për një shoqëri më të drejtë dhe më humane.
Në një kohë kur shoqëria përballet me sfida të ndryshme, Ramazani na kujton rëndësinë e unitetit, të paqes dhe të bashkëjetesës. Ai na mëson se besimi i vërtetë reflektohet në sjellje të mirë, në respekt ndaj tjetrit dhe në përkushtim për të mirën e përbashkët.”, u shpreh ai.
Në përmbyllje, në emër të tij dhe të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Spahiu uroi që ky muaj i bekuar të jetë burim paqeje, shprese dhe force shpirtërore për të gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë dhe punojnë, duke uruar pranimin e agjërimit, lutjeve dhe veprave të mira.
Leave a Reply