Kreu i KLP, Gent Ibrahimi deklaroi se në Shqipëri po vijon reforma në drejtësi, e cila ende nuk ka dhënë frytet e saj.

Gjatë një aktiviteti në Tiranë për Ditën e Drejtësisë, Ibrahimi i thotë se më e rëndësishmja është pjesa finale, ku frytet e Reformës do të jepen pikërisht tek puna e Gjykatave e Prokrurove.

Ibrahimi siguron se fara e drejtësisë së re ka zënë rrënjë dhe frytet po vijnë, teksa institucionet e reja shqiptare kanë për detyrë që të bëjnë që ato mos vonojnë.

“Siç e dini ndonëse zyrtarisht jetojmë nën Kushtetutën e 98, ne kemi një Kushtetutë të re, të 2016. Nuk them ndonjë gjë të re nëse them se Kushtetua e 2016 e rithemeloi drejtësinë mbi baza krejt të rej.a Që na ajo datë kemi abdikim të plotë të institucioneve përfaqësuese e politike, si qeveria, Presidenca, nga çështjet me drejtësinë.

Në një përpjekje të forcuar për të përcaktuar modelin shqiptarë të drejtësisë, do të thoja se sot drejtësia bashkëqeveriset nga magjistratët dhe përfaqësuesit e lartë të Kuvendit, për depolitizim dhe pavarësi të sistemit, pa cënuar atë që quhet ana tjetër e medaljes, llogaridhënien e atyre që qeverisin drejtësinë.

Nga ana tjetër, reforma u plotësua me racionalizimin e punëve të Gjykatave e Prokurorive. Harta e re e institucioneve qeverisëse që përshin KLGJ, KLP, PP dhe ILD e mishëron më së miri konceptin e huximshëm, sipas të cilit kufizimi i institucioneve duhet të shkojë krah për krah me mekanizmat e llogaridhënies.

Në të vërtetë, institucionet përfaqësuese në interes të opinionit kanë disa kompetenca, ndonëse e kanë të vogla, kanë rol të madh. Përgjegjësi të madhe, si buxhetet, emërimet e Këshillave, ILD dhe PP.

Natyrisht që rikonceptimi i modelit të qeverisjes së drejtësisë, është parakusht esencial për të patur në llogari të fundit një drejtësi më të mirë, të drejtë e të shopejtë.

Pavarësisht reformës së thellë, operatorët, ata që e ushtrojnë pushteti gjyqësor , kanë, qenë e janë Gjykatat e Prokurorët. Reforma s’mund të pritet tjeteër tek cilësia, shpejtësia dhe integriteti Gjykatave e Prokurorive në të gjitha nivelet.

A mund të themi që i kemi parë? Për fat të keq ende jo. Me sa duket efektet beninje, nga racionalizimi i punës së Gjykatës e Prokurirve, administratës, janë neutralizuar në një farë mase nga kirurgjia e thellë e Vettingut. Efektet anësore të Vettingut janë të konsiderueshme. Rënia dramatike e magjistratëve shkon në drejtim të kundërt me qëllimin e Reformës.

Por, nga ana tjetër ç’kuptim do të kishte Reforma nëse qelizat kancerogjene do të vijonin të gjallonin në sistem. A nuk do të ishte e kot sakrifica, i përkohshëm suksesi? Unë mendoj se pavarësisht vështirësive të përkohshme, s’duhet të humbasim nga sytë objektivin. Kemi krijuar kushtet për mirëfunksionim. Kemi sigurinë se 2021 shënon pikën më të ulët të kurbën së vështirësive për zbatimin e Reformës. Nga vitit që vjen sistemi do të furnizohet me gjak të ri. Do të ketë magjistratë të rinj, të mbrojtur. Të përgatitur profesionalisht e moralisht për premtimin e Reformës në Drejtësi.

Nga vitit që vjen, magjistratët në detyrë do të kenë kalluar Vettingun. Do të jenë të vetëdijshëm që statusi i tyre i përmirësuar nuk është privilegj, por mjet për të zbatuar premtimet e Reformës.

Dua ta mbyll me një huazim, dallimi midis optimizmit të kujdesshëm dhe tani, janë 2 vite punë e sakrifica. Nuk është dallim i vogël. Dua të përsëris besimin se fara e drejtësisë së re ka zënë rrënjë, frytet po vijnë. Detyra jonë që të bëjmë që mos vonojnë. Ju faleminderit”, tha Ibrahimi./ b.h