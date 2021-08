Grupi terrorist ISIS-K ka marrë përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës me bombë jashtë aeroportit të Kabulit, i cili vrau 13 trupa amerikane dhe më shumë se 90 afganë.

Shefja e korrespondentes ndërkombëtare të CNN Clarissa Ward ka intervistuar një udhëheqës të ISIS-K i cili pretendon se kishte nën komandën e tij deri në 600 burra.

I pyetur nga gazetarja nëse do të ndërmarri sulme jashtë Afganistanit, ai thotë se nuk mund të flasë për këtë.

Ndërkohë që shprehet se largimi i trupave amerikanë do të lehtësojë punën e tyre.

“Largimi i trupave amerikanë dhe ardhja në pushtet e talebanëve do të na ndihmojë më shumë të përhapemi. Ekziston në planet tona një operacion rekrutimi qe do te filloje sapo situata do të qetësohet”- tha ai.