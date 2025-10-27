Kryeinspektori i Lartë i Drejtësisë, Artur Metani, gjatë fjalës së tij në Kuvend, ka theksuar rëndësinë e pavarësisë së magjistratëve dhe nevojën për profesionalizëm në përballje me ndikimet politike apo emocionale.
“Për hir të së vërtetës, unë kam mbajtur qëndrim për çdo deklaratë politike, jo vetëm nga kryeministri”, deklaroi Metani.
Ai u ndal edhe te roli i gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke theksuar se pavarësia e tyre nuk duhet të kufizohet vetëm ndaj ndikimeve politike, por ndaj çdo interesi tjetër.
“Gjyqtarët nuk mund të kërkojnë vetëm pavarësi politike, por nga çdo interes tjetër. Kur kam kërkuar vetëpërmbajtje, ajo nuk duhet të ndikojë sjelljen e magjistratëve. Kushtetuta dhe ligji ia kanë garantuar çdo gjyqtari dhe prokurori këtë pavarësi,” tha Metani.
Në fund, kreu i ILD-së theksoi se, ndonëse deklaratat politike mund të krijojnë tensione apo emocione, një zyrtar i drejtësisë duhet të ruajë qetësinë dhe paanshmërinë.
“Kur ka deklarata politike, të gjithë kemi emocione, por mua nuk më lejohet të kem emocione në kryerjen e detyrës.”, përfundoi Metani, duke iu përgjigjur pyetjeve nga deputetët demokratë, lidhur me deklaratat e politikanëve, konkretisht për kryeministrin Edi Rama dhe rastin e prokurores Elsa Gjeli.
