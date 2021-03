‘Shqipëria siguron 500 vaksina antiCOVID për punonjësit shëndetësor në Kosovë’, kështu ka bërë të ditur në një njoftim në rrjetet sociale Kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla, i cili ka zbuluar se ka kryer një bisedë telefonike me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.

Sipas Syles, Rama i ka konfirmuar sigurimin e 500 vaksinave për punëtorët shëndetësor të Kosovës. Syla thotë se këto vaksina punëtorët shëndetësorë do t’i marrin dozat e vaksinave në Kukës.

“Të nderuar pas shumë përpjekjeve sot kam marrë një telefonat nga Kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama i cili më konfirmoi sigurimin e vaksinave të para për punëtorët shëndetësorë të cilat do t’i marrin në Kukës. Fillimisht numri i tyre është rreth 500 doza. Federata së bashku me menaxhmentin nga sonte ka filluar të përpilojmë listat , kuptohet së pari për punëtorët që janë në vijën e parë të frontit me Covid 19.”- shkruan ai.

Gjithashtu, Syla thotë se nesër do të shkojë në Tiranë që të informohet më shumë për detaje.

“Po ashtu nesër unë si përfaqësues i punëtorëve të shëndetësisë së Kosovës do të shkoj në Tiranë për detalet teknike me qëllim të realizimit të këtij procesi. Transportin deri ne Kukës do ta organizoj FSSHK (për detale ju njoftojmë me kohë)”- shkruan Syla.