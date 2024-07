Ish- presidenti Donald Trump përdori platformën e tij “Truth Social” të enjten në mbrëmje për të sulmuar drejtorin e FBI-së Christopher Wray pas seancës dëgjimore të tij në Kongres në lidhje me atentatin ndaj Trump.

Wray dëshmoi se ai nuk ishte i sigurt nëse ishte një plumb që e goditi Trumpin në vesh, ndërsa ai ishte në një tubim në zonë të hapur në Butler, më 13 korrik.

“Unë mendoj se në lidhje me ish-presidentin Trump ka një pyetje nëse është apo jo një plumb apo copëza, i ka goditur veshin”, tha Wray në seancën e së mërkurës.

Trump, i cili emëroi Wray-n si drejtor të FBI-së në 2017-ën, u përplas plotësisht me ish të emëruarin e tij pas seancës.

“Drejtori i FBI-së, Christopher Wray i tha Kongresit dje se ai nuk ishte i sigurt nëse isha goditur nga copëza xhami apo plumb (FBI as që e kontrolloi kurrë!). Gabim!”,shkruan Trump.

“Kjo është arsyeja pse ai nuk di asgjë për terroristët dhe kriminelët e tjerë që derdhen në vendin tonë në nivele rekord. Fokusi i tij i vetëm është shkatërrimi i Patriotëve J6, bastisja e Mar-a-Lago dhe shpëtimi i çmendurve të majtë Radikalë, si ata tani në DC që djegin flamujt amerikanë, dhe lyerje me spërkatje mbi Monumentet tona të mëdha Kombëtare – me zero ndëshkim”.

“Jo, për fat të keq ka qenë një plumb që më ka goditur veshin dhe e ka goditur fort. Nuk ka pasur copëza. Spitali e ka quajtur “plumb në vesh”, dhe kështu ka qenë. Nuk është çudi që FBI-ja e dikurshme e ka humbur besimin e Amerikës!”.

Trump u qëllua në veshin e tij të djathtë në tubim dhe agjentët e Shërbimit Sekret të SHBA-së u hodhën për ta rrethuar, për ta marrë nga skena dhe për ta ndihmuar që të zbriste shkallët dhe në një automjet që e priste.

Sulmuesi i supozuar, 20-vjeçari Thomas Matthew Crooks, u qëllua për vdekje nga Shërbimi Sekret. Dy persona të tjerë u plagosën nga të shtënat me armë zjarri dhe ish-zjarrfikësi Corey Comperatore vdiq në vendngjarje duke mbrojtur familjen e tij.

Trump u trajtua dhe u lirua në një spital aty pranë dhe më pas u shfaq në Konventën Kombëtare Republikane vetëm disa ditë më vonë me një fashë në vesh.

Kimberly Cheatle, e cila ishte drejtore e Shërbimit Sekret në atë kohë, u përball me thirrjet për dorëheqjen e saj, për të cilat ajo tha me forcë se nuk do të tërhiqej. Pas dëshmisë së saj para Kongresit këtë javë, Cheatle dha dorëheqjen.

Wray tani përballet me një shqyrtim të ngjashëm, duke përfshirë kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson, R-La.

“Ne të gjithë e kemi parë videon, kemi parë analizën, e kemi dëgjuar nga burime të shumta në kënde të ndryshme që një plumb kaloi në veshin e tij. Nuk jam i sigurt se ka kaq shumë rëndësi”, tha Johnson në seancën dëgjimore.