Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës, Denar Biba, ka shpjeguar arsyet pse çmimi i naftës në Kosovë rezulton më i ulët se në Shqipëri, duke theksuar se faktori kryesor mbetet barra e lartë fiskale në vend.
Në“Kjo Javë”, Biba foli për situatën e tregut të karburanteve dhe ndikimin që kanë tensionet gjeopolitike në Lindjen e Mesme mbi çmimet. Ai theksoi se, ndonëse në vende si Italia rritja e çmimeve ka qenë më e shpejtë, në Shqipëri pesha kryesore që mban çmimet e larta lidhet me taksat.
Biba solli edhe shembullin e Kosovës, ku sipas tij një pjesë e madhe e karburanteve furnizohet nga Shqipëria, por megjithatë çmimi përfundimtar është më i ulët.
“Rreth 70% e karburanteve në Kosovë shkojnë nga Shqipëria. Si është e mundur që atje është më lirë? Përgjigjja është e thjeshtë: barra fiskale është më e ulët,” u shpreh ai.
Sipas kreut të Autoritetit të Konkurrencës, diferencat në nivelin e taksave mes vendeve të rajonit mbeten një ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në çmimet finale të karburanteve, përtej luhatjeve në tregjet ndërkombëtare.
