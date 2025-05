Juristi Kreshnik Spahiu nuk mendon se qeveria ndikoi te vota e 11 majit aq masivisht sa po pretendon opozita apo që t’i ketë blerë 200 mijë votat e diasporës.

Ai u shpreh për ‘Frontline’ se:”Tani po themi se ai shoferi që ka marrë gjobën për parakalim i është falur gjoba në fund për të votuar PS-në.

Nuk ka demokrat nga Gjirokastra deri në Shkodër që beson se zgjedhjet u vodhën apo u blenë nëpërmjet fajles së gjobave. Prokuroria ashtu siç u shpreh për hetimin e kontratës së lobimit 6 mln euro të PD-së, duhet të ishte shprehur edhe për vendimin e Qeverisë. Prokuroria mund ta fillojë edhe kryesisht hetimin për një proces zgjedhor.

Nuk përjashton mundësinë që edhe ta ketë filluar, s’kemi as pohim e as mohim nëse ka filluar për faljen e gjobave nga Qeveria. Nëse kjo është antiligjore dhe nëse prokuroria e provon jam absolutisht dakord për thelbin e çështjes. PD i ka pasur mjetet të mjaftueshme për t’i gjetur provat dhe denoncuar, pasi ka pasur 50% të komisioneve, e përfshirë në të gjithë procesin, madje edhe te vota e Greqisë”.Kurse për votat e Greqisë ai solli argumentin tjetër duke ia kundërvënë pretendimeve të PD-së. A ka favorizuar qeveria greke me votat e diasporës Qeverinë që burgosi Fredi Belerin?“

Meqë kemi te votave të Greqisë, si mendoni ju, qeveria greke ka ndikuar në favor apo pro PD-së apo Qeverisë me postën e DHL-së. Si shpjegohet që qeveria greke të favorizojë atë që ka burgosur Fredi Belerin?! Që ka probleme me zgjedhjet dhe me atë të diasporës e them dhe e kam thënë më herët, para zgjedhjeve, sepse do kishte edhe votim familjar, edhe për faktin se qeveria dispononte mundësitë. Por që të blihen 200 mijë emigrantë nga qeveria është e pamundur, por edhe nuk mund ta them sepse nuk ka prova. Këta ranë dakord me Kodin Zgjedhor që 6 vota të shkonin në një adresë, pra duke e nxitur votimin familjar dhe shkelur kodin. Vota e diasporës ishte një votë kundër aleancës Beleri-Berisha”, tha Spahiu.