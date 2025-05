Juristi Kreshnik Spahiu tha sot për emisionin “Frontline” në Report Tv se pretendimi i PD-së për “Trenin Bullgar” janë një lojë politike dhe alibi që nuk qëndron dhe nuk shkon me realitetin.

Kjo sepse vetë PD-ja kishte numërues dhe komisionerë në çdo qendër e qark dhe është e pashpjegueshme sesi asnjë prej tyre nuk e kapën me prova këtë “lokomotivë’ në 300 mijë vota diferencë me PS-në.

“Parimisht dua të them dhe tërheq vëmendjen publikut që të mos kompleksohet dhe shpërqëndrohet nga ky teatër pasi PD dhe Sali Berisha do i njohë zgjedhjet pavarësisht se çfarë thonë. Ata në shtator do të jenë në Kuvend dhe do legjitimojnë zgjedhjet sapo të hyjnë dhe betohen në Parlament. Pra nëse shkon atje bashkë me shpurën e tij, ai automatikisht i njeh zgjedhjet. Kjo është lojë dhe rezultat i paracaktuar”, u shpreh ai për ‘Frontline’ të moderatores Marsela Karapanço.

Por juristi e sheh më shumë si një rezultat të paracaktuar mes dy liderëve të partive, në marrëveshje para zgjedhjeve.

“Rama mori sa deputetë deshi, Berishës i dha aq sa deshi. Futën në lojë ata që deshën në lista dhe si deputetë dhe nxorën ata që nuk u bënin punë. Shkrinë Ilir Metën me PL që kishte 19 deputetë dikur, shkrin Lulzim Bashën që mandatin e fundit pati 65 deputetë dhe Shpëtim Idrizin”, vijoi Spahiu.

Por çfarë mendon ai për pretendimet e PD-së për ‘trenin bullgar’ dhe a qëndrojnë ato si akuza që kanë deformuar rezultatin.

“Partitë e reja nuk kanë numërues apo komisioner. Kurse PD kishte detyrimin ligjor të zbulonte trenin bullgar dhe ta kapte. Pra fleta e votimit është mbi një metër dhe të organizosh palosjen dhe ndërrimin e saj në të gjithë këtë proces. Tani në mes këtyre 300 mijë votave në trenin bullgar, këta të Berishës nuk kapën dot asnjë nga pasagjerët e trenit bullgar? Ose treni bullgar nuk ka ndodhur, ose komisionerët e Berishës kanë mbyllur sytë. Budallenj mos të na bëjnë, mos të na fyejnë inteligjencën. Ka pasur parregullsi? Sigurisht ka pasur. Sepse listat e hapura kanë qenë fiktive, kryetarët e partive kanë orientuar votat tek kandidatë të caktuar”, argumentoi Spahiu për Report Tv.

Kurse në lidhje me premtimet e qeverisë apo faljen e gjobave, ai solli si argument edhe premtimet e opozitës që bënte për taksën e sheshtë, pasi Sipas Kodit Penal edhe ai që premton duhet të hetohet penalisht.

“Është e vështirë të provosh që një nga organet kolegjiale, në këtë rast Qeveria, të devijojë votën dhe të fali gjobat. Ai mund të thotë se unë mendova se do largohesha nga pushteti dhe doja të realizoja premtimin që kisha dhënë më parë. Pra, pyetja është premtimi që ti jep për blerjen e votës nëse vjen në pushtet, a është vepër penale, në rastin e opozitës, sepse kështu e thotë ligji, edhe premtimi është vepër penale? Unë personalisht them se e ka bërë për efekte elektorale, por duhen prova konkrete dhe jo aludime, sepse për mua ajo mund të bëhej edhe më pas, në qershor psh. Por ai është një premtim elektoral, ashtu sikurse e ka bërë premtimin e taksës së sheshtë opozita”, përfundoi juristi për Report Tv argumentin e tij.