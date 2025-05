Kreshnik Spahiu: Pse Berisha shkoi në Greqi dhe Itali por jo në Amerikë për emigrantët

I ftuar në emisionin ‘Sot Live në Shqipëri’, Spahiu thotë pyetja që gazetari Caputo kishte publikuar duke cituar sipas tij, një përgjigje që i ka dhënë DASH, nuk lidhen aspak me non gratën. Spahiu thotë se pyetja e gazetarit ka qenë nëse Berisha mund të marrë një leje udhëtimi dhe thekson se viza dhe heqja e non gratës janë dy gjëra të ndryshme.

“Njësoj si lajmi që këtë dhanë për arrestimin dhe hetimin e Yuri Kim. Një javë përshëndetën hetimin e Kim duke e quajtur të korruptuar, non grata, duke e quajtur që Rubio dhe DASH e flakën e nxorën pa punë, pastaj u desh që DASH ta përgënjeshtrojë. Nuk ka lajm zyrtar, as në webiste të DASH, nuk ka asnjë shënim në twitter apo rrjete sociale nga zyrtarët e DASH dhe çfarë është me rëndësishmja, që as pyetja e gazetarit, as burimi dhe vetë përgjigja nuk lidhen me non grata. Ai ka pyetur për statusin non grata, por për mundësinë për të marrë një vizë udhëtimi në SHBA. Viza është gjë tjetër dhe çështja e non gratës është status tjetër. Mendoj që janë mbi 30 politikanë apo lider botërorë që kanë pasur dhe kanë statusin non grata dhe kanë udhëtuar në SHBA, nuk mund t’i pengojë ata të marrin pjesë në konferenca të Kombeve të Bashkuara apo evente të tjera diplomatike”, tha Spahiu në Report Tv.

Nëse do i ishte hequr non grata, Spahiu pyet se përse Berisha shkoi në Greqi dhe Itali për fushatë elektorale, por jo në Amerikë për emigrantët.

“Nëse do i ishte hequr statusi non grata, nëse do ishte pajisur me një vizë, nëse do ishte i ftuar në Uashington, të jeni të bindur që Berisha do kishte udhëtuar drejt SHBA dhe sot do e gjenit në konferencë për shtyp para DASH në mbyllje të fushatës. Ju mendoni se mbyllja e fushatës në Lezhë është më e rëndësishme se mbyllja e fushatës në Uashington, Ka disa që e justifikojnë se është në fushatë, po ku ka më fushatë se ta mbyllës në Uashington. Këta a kanë udhëtuar në Itali, Bolonja, Selanik, Kretë. Po Kreta është më e rëndësishme se SHBA, Milano më rëndësishme se SHBA. Pse për të shkuar në Bolonja kishte kohë, për të shkuar në SHBA nuk ka kohë. Pse nuk jep një datë, le të thotë që do iki pas zgjedhjeve. Ky është lajm spekulativ dhe është i parëndësishëm.

Për këtë çështje, Spahiu thotë se nga kjo përgjigje që mori gazetari amerikan janë të kënaqur të gjithë. Sipas tij, këshilltari amerikan Chris LaCivita duhej të justifikonte miliona eurot, njëjtë edhe për kompaninë lobuese “Continental Strategy”. Ndërsa për Berishën thotë se ngelet i kënaqur se kanë marrë një gjysmë mesazh për t’i thënë elektoratit që nuk jam non grata, edhe pse nuk është e vërtetë.