Juristi Kreshnik Spahiu, në emision ‘Repolitix’ në Report Tv u ndal edhe tek monitorimi i zgjedhjeve nga SPAK.

Ai tha prezenca e SPAK në monitorimin e zgjedhjeve të 11 majit është shpresa e vetme se në këto zgjedhje s’do të ketë manipulime.

‘Kur OSBE propozoi numërim elektrik për diasporën, Tiranën dhe Fierin si dy nga qarqet më të mëdha në vend pati një ndërhyrje nga opozita që kërkoi që të ketë numërim me komisioner dhe pastaj u katandis që edhe diaspora do të numërohet nga partitë e vjetëra. Ata janë të qartë se këtu ka një plan për të devijuar votën në mos për të ndryshuar fituesin me humbsin për të prekur votën e partive që s’kanë komisioner. Del PD thotë na vodhën, që ka komisioner atje. Po nëse ka një hap konkret dhe duhet mbështetur është prezenca e SPAK në KQZ për të ndaluar ndërhyrjen tek vota’, tha ai.