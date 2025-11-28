113-vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë u festua edhe me një ceremoni solemne, në Pallatin e Brigadave, të organizuar nga Presidenti i Republikës, Bajram Begaj.
Gjatë fjalës së tij, Presidenti tha se pas më shumë se një shekulli si shtet i pavarur, Shqipëria ka krijuar një imazh serioz në arenën ndërkombëtare dhe është më pranë se kurrë anëtarësimit në BE.
Për të arritur këtë objektiv, Begaj kërkoi bashkëpunimin e institucioneve dhe shoqërisë. Rëndësi të veçantë presidenti Begaj i kushtoi diasporës shqiptare.
“Është zemra jonë që rreh larg, detyra jonë si shtet është t’i dëgjojmë, t’i përfshijmë dhe t’u krijojmë hapësira reale pjesëmarrjeje. Pavarësia matet me cilësinë e shërbimeve publike, me drejtësinë funksionale, me mundësinë që u ofrojmë të rinjve dhe dashurinë për atdheun. Këto janë sfidat që na bashkojnë – pavarësisht bindjeve tona politike.”, tha Begaj.
Sipas presidentit Begaj, tashmë Shqipëria është një partner i besueshëm i aleatëve euroatlantikë.
“Shqipëria ka fituar besueshmëri si vend që kontribuon në paqe, siguri, zhvillim dhe dialog si aleate e NATO-s dhe si aktor i përgjegjshëm në rajon. Shqipëria mbetet partnere fort e besueshme për aleatët tanë euroatlantikë. Ne jemi krenarë për miqësinë dhe partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mirënjohës për mbështetjen që ata i kanë dhënë kombit shqiptar. Ne jemi krenarë për rolin tonë në stabilitetin rajonal, sepse pa stabilitet nuk ka zhvillim dhe të ardhme evropiane.”, shtoi presidenti.
Në këtë ditë të rëndësishme, pritja në Pallatin e Brigadave mblodhi përfaqësues të institucioneve shtetërore, diplomatë, politikanë të rëndësishëm nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, si dhe qytetarë të thjeshtë.
